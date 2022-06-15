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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Аналитик из США рассказал о наступлении ВСУ на Херсон

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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15 июня, 19:21
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По предварительным данным, за последние 24 часа украинские защитники добрались до Киселевки
Украинские защитники хотят деоккупировать Херсон. Фото: коллаж "Сегодня"
Украинские защитники хотят деоккупировать Херсон. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинская армия успешно контратакует российских оккупантов в Херсонской области. Наши защитники открыли 80-километровый фронт к северу и северо-востоку от Херсона.

Об этом сообщил оборонный аналитик Sky News Майкл Кларк.

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По его словам, украинские военнослужащие начинают наступление с целью деоккупации захваченного оккупантами Херсона. ВСУ открыли 80-километровый фронт к северу и северо-востоку от Херсона.

По предварительным данным, за последние 24 часа украинские защитники добрались до Киселевки, что в 26 км от Херсона. Это предел "ударного расстояния" от Новой Каховки, где расположена дамба подачи воды в Крым.

Кларк добавил, что аналитики будут внимательно следить за ситуацией в Херсонской области. И пока борьба за регион развивается в пользу Украины.

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ВСУ продвинулись к Херсону и вынудили оккупантов занять оборонительные позиции

Украинские контратаки 14 июня вынудили российские войска на Южном направлении занять оборонительные позиции. ВСУ продвинулись и оказались в пределах 18 км от оккупированного Херсона. В то же время точные позиции украинских военных пока не подтверждены. Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

По данным военных аналитиков, ВСУ оказывают значительное давление на российские силы, чтобы усилить свои оборонительные рубежи на юге. Оккупанты минируют берег реки Ингулец, вероятно, в ответ на украинские контратаки в районе Давидова Брода на северо-западе Херсона и в направлении Николаева и Кривого Рога с оккупированных границ в Херсоне.

Российские войска перебросили одну батарею ствольной артиллерии и две батареи реактивной артиллерии в районы, расположенные вблизи админграницы Херсонской и Николаевской областей. Кроме того, российские войска продолжали обстреливать Херсонскую, Днепропетровскую и Запорожскую области.

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Ранее мы рассказывали, что во временно захваченном Херсоне украинские патриоты обратились к российским военным. Они напомнили оккупантам, что Вооруженные силы Украины все ближе подбираются к городу и вскоре будут его освобождать.

Также сообщали, что Вооруженные силы Украины подходят к Херсону. Они уже в 10 километрах от города. И обещают скоро освободить оккупированные россиянами территории.

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