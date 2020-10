Анализ подтвердил использование каналом 1+1 ключевых элементов шоу The Masked Singer – заявление

Анализ FRAPA подтвердил наши опасения относительно использования каналом 1+1 ключевых элементов шоу "The Masked Singer" в своей версии программы "Mysteries in the Spotlight" (которая в Украине транслируется под названием "Маскарад"). В отчете FRAPA речь идет о "поразительных сходствах" между двумя форматами, которые, по заключению, составляют 73%. Все причастные стороны были проинформированы об отчете, и мы надеемся, что 1+1, вооруженные данной информацией, прекратят трансляцию этой программы и вернутся к производству оригинальной версии "Mysteries in the Spotlight".

Основные положения отчета:

Общая информация

На канале 1+1 в данный момент продолжается показ шоу "Маскарад", в котором замаскированные участники поют перед жюри, состоящим из звездных судей. Официальным дистрибьютором формата "The Masked Singer" от МВС в Украине является компания Fremantle, которая предоставила ТРК "Украина" права на производство местной версии формата.

Fremantle предлагал права на адаптацию "The Masked Singer" и 1+1, однако тендер выиграла ТРК "Украина", чья версия "The Masked Singer" планируется к показу в начале 2021. 1+1 заявляли, что "Маскарад" является адаптацией румынского формата "Mysteries in the Spotlight", принадлежащего румынскому вещателю Antena. Однако Fremantle отмечают, что почти все "разительные сходства", включены в отчет FRAPA (Ассоциация признания и защиты форматов) не являются элементами "Mysteries in the Spotlight" производства Antena.

MBC (владелец международного хит-формата "The Masked Singer"), Fremantle и украинский вещатель ТРК "Украина" неоднократно обращались к 1+1, однако все попытки обсуждения вопроса напрямую были проигнорированы. В конце концов Fremantle был вынужден обратиться в FRAPA, как ассоциации, занимающейся защитой и продвижением форматов, с просьбой начать расследование.

FRAPA является международной ассоциацией индустрии форматов, которая занимается их защитой и продвижением. В нее входят создатели форматов, продюсеры, дистрибьюторы, вещатели, а также организации, имеющие коммерческую заинтересованность в форматном бизнесе. Анализ – одна из услуг FRAPA, по которой два формата сравниваются по строгой методологии и четкой процедуре, для вынесения как можно лучшего и наиболее нейтрального экспертного решения в индустрии форматов.

По их отчету в обоих форматах прослеживаются "разительные сходства", а форматы на 73% идентичны.

Fremantle, MBC и ТРК "Украина" продолжают оспаривать показ "Маскарада" от 1+1 и проводят юридические консультации по санкциям, доступным им в Украине.

Согласно описанию оригинального формата, ключевые элементы "Mysteries in the Spotlight" таковы:

Две команды известных людей соревнуются между собой, устанавливая лица знаменитостей, выступающих перед ними в масках.

Номера в исполнении замаскированных знаменитостей могут быть в самых разнообразных жанрах: от стендап комедии и цирка до драматургии, танца и пантомимы.

Каждый номер является частью определенной сцены, которая передается декорациями, костюмами, музыкой, изображениями и сценарием. Это может быть определенный исторический период (например, Древний Рим), известный фильм (напр., "Звездные войны"), часть света (например, Северный полюс) и другие моменты/места/ситуации, известные большинству людей.

В каждом выпуске показывают по три сцены, в каждой из которых задействованы по две замаскированные знаменитости, которым помогают второстепенные персонажи, танцовщики, актеры или специальные гости.

Задавая вопросы участникам, ведущий дает командам судей подсказки относительно того, кто может быть за масками.

Лица всех знаменитостей раскрываются в конце каждой сцены.

Команда, которая угадала больше масок, провозглашается победителем выпуска и передает выигранные деньги в благотворительный фонд по своему выбору.

Несмотря на то, что "Маскарад" сохранил элемент, который касается двух команд звезд, которые угадывают личности тех, кто скрывается под масками, почти все остальные элементы подверглись изменению.

По отчету FRAPA среди сходств между форматами есть такие:

Замаскированные знаменитости выступают сольно.

Почти все знаменитости только поют, хотя в первой серии одна просто танцует.

Конкурсанты предоставляют ключ к разгадке своей личности голосами, измененными цифровым способом.

Судьи общаются между собой, угадывая личности участников, без закрепления выбора.

В каждом выпуске происходит финал, во время которого один из участников снимает маску, а остальные продолжают борьбу в конкурсе.

В отчете FRAPA речь идет и о сходствах в дизайне, постановке и цветовой схеме между "Маскарадом" и российской версией "The Masked Singer", которая использовалась для сравнения.

Согласно FRAPA, главное отличие между форматами заключается в том, что в "Маскараде" происходит соревнование между двумя командами судей, когда же в "The Masked Singer" жюри только одно. Также в отчете отмечено несколько незначительных доработок таких, как цифровой соведущий и липсинк-батл представителей жюри за право выбора участника, который снимет маску.

