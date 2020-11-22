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Андреев побеждает на выборах мэра Ужгорода

22 ноября, 23:45

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Андреев набирает % голосов избирателей

Появились первые результаты второго тура местных выборов в Ужгороде – по данным опроса, побеждает действующий мэр Богдан Андреев.

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Об этом свидетельствуют результаты подсчета 91,30% протоколов, сообщила глава Ужгородской ТИК Руслана Куберка, передает местный телеканал "Первый кабельный".

Андреев набирает 51,4% голосов избирателей, а его оппонент Виктор Щадей – 46,19%.

Напомним, ЦИК уже назвала всех победителей на выборах мэров 15 ноября.

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В прошлое воскресенье мэра выбирали в Луцке, Краматорске, Украинке, Одессе, Сумах, Херсоне, Каменец-Подольском – результаты выборов не принесли неожиданностей.

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Также мы писали о том, что в ЦИК назвали ТОП-10 партий, получивших больше всего мандатов на местных выборах. Так, 33 029 избранных депутатов выдвигались местными организациями партий.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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