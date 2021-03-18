Андрей Глазков: "Квалификация наших моряков – это престиж Украины и безопасность судоходства в целом"

Реклама

Прежде всего – наиболее животрепещущий вопрос. За последнее время две аварии одного типа судов. Прокомментируйте, пожалуйста, эту ситуацию.

До окончания расследования мы можем говорить только о предварительных выводах. Но, как в случае с сухогрузом "Arvin", затонувшим у берегов Турции, так и с судном "Волго-Балт-179", основной причиной крушения могли стать погодные условия. Я общался со вторым помощником капитана судна "Arvin", когда случилась первая авария, и с властями Турции. С их слов, судно вышло в море в шторм, когда волна достигала высоты 6 м, а для такого типа судна и при трех метрах выходить в море не то что не желательно, а запрещено. В случае с "Волго-Балтом 179", к сожалению, трагедия повторилась при таких же – критических – условиях. Сыпучий груз, большая волна... Для этого типа судов не предусмотрены такие нагрузки.

То есть виноват экипаж?

По моему мнению, есть нарушение навигационных правил, и кто в этом виноват, пусть устанавливают компетентные органы, но выводы должны быть сделаны. Такие трагедии не должны повторяться.

Реклама

Если окажется, что вина лежит на членах экипажа, это сильно ударит по престижу украинских моряков?

Украинские моряки за много лет хорошо зарекомендовали себя на рынке. Наши вузы выпускают высококвалифицированных специалистов, которые, поверьте мне, ценятся за рубежом.

Ежегодно Украина готовит для мировой отрасли судоходства огромное количество кадров, тысячи моряков, и трагедии, которые в том числе произошли из-за критичных погодных условий, ни в коем случае не должны сказаться на их репутации.

Не кажется ли вам, что это как-то не справедливо, что Украина учит моряков за свой счет, а пользуются этим другие страны.

Поймите, моряки не должны становиться заложниками бесхозяйственности нашей власти в 90-х, когда было уничтожено Черноморское морское пароходство, флотилия "Антарктика" и многое другое. Слава богу, что стране удалось не только сохранить научную базу подготовки, но и улучшить ее.

Реклама

Но ведь Украина от этого ничего не получает?

Не совсем так. Во-первых, у нас есть свой небольшой флот, лоцманские службы, буксирные кампании, а во-вторых, даже работая за рубежом, наши моряки привозят деньги в Украину, покупают здесь недвижимость и т.п.

Какая роль именно вашего ведомства в подготовке моряков?

Мы боремся за улучшение квалификации наших моряков. Ведь это и престиж Украины, и безопасность судоходства в целом.

Я слышал моряки требуют, чтобы систему дипломирования упростили…

Реклама

Конечно, не всем нравится переаттестация каждые пять лет, но вы поймите, судно – огромный сложный механизм, пусть и во многом автоматизированный. С каждым годом суда становятся технически более оснащенными, системы, скажем так, – более умными. Все это надо знать, держать руку на пульсе. Также необходимо не забывать о том, что наши документы признают другие государства (флаги) из-за того, что Украина соответствует требованиям IMO. При международном аудите оценивается соответствие нашей нормативной базы международной Конвенции ПДНВ. И возникает вопрос: если мы сейчас поломаем систему дипломирования, то сможем ли мы пройти аудит IMO? Ведь если нет, то моряки первые будут недовольны, поэтому – мое глубокое убеждение – высокий уровень в плане квалификации наших специалистов надо держать.

Какой же выход?

Необходимо максимально упростить систему, усовершенствовать электронные сервисы. Это сведет на нет человеческий фактор и, как следствие – снизит коррупционную составляющую. Министерство инфраструктуры уже начало работу в этом направлении, была запущена автоматическая система тестирования моряков. Да, вопросы требуют перевода на английский язык и еще много доработок предстоит сделать в этом и других направлениях, но главное – начало положено.

В вашем ведомстве есть коррупция?

Мы не можем подменить собой правоохранительные органы, у нас нет полномочий расследовать или судить… Но Морская администрация и Министерство инфраструктуры проводят огромную работу по противодействию коррупции, в частности, была создана Комиссия по оценке коррупционных рисков Морской администрации. Мы приглашаем представителей общественности к совместной работе в этом направлении, все выявленные факты противоправной деятельности будут переданы в правоохранительные органы.

Морская администрация, насколько известно, была создана совсем недавно, это требование Международной морской организации?

Да, одним из основных поводов для создания нашего ведомства явился инспекционный визит в нашу страну комиссии Международной морской организации (IMO). Эксперты IMO составили акт о выполнении Украиной положений конвенции и дали срок для устранения выявленных недостатков (отсутствие координации в действиях, связанных с обеспечением безопасности мореплавания, ненадлежащее выполнение требований положений международных конвенций). Мы работаем с августа 2018 года, ведомству нет еще и трех лет. И к моему сожалению, предшественники оставили "корабль" нашей службы не в том положении, как нам хотелось бы. Штат недоукомплектован, отсюда нехватка сотрудников в той же Капитании: те несколько специалистов, что есть, просто не успевают обрабатывать заявки. Также в наследство нам достались неработающие сервисы, да что говорить, если до сих пор нет даже нормальных стационарных телефонов. Я обращаю на это внимание, чтобы объяснить, что мы работаем в турборежиме, и чтобы разгрести весь ворох проблем, требуется время. Однако есть главное – поддержка со стороны Министерства инфраструктуры и самого министра. Он понимает, как нам сложно работать, особенно в условиях острой критики, и старается оперативно реагировать на вопросы, требующие незамедлительного решения.

Как именно?

Для примера, крайне важным для нас стало понимание и участие министерства в вопросе обеспечения Морской администрации необходимым флотом. Ведь только постоянный контроль за навигацией в наших водах, как на морских, так и на внутренних водных путях гарантирует необходимый уровень безопасности, а это является одним из приоритетов в нашей деятельности.

В чем еще вы видите ценность Морской администрации для страны?

В первую очередь, я считаю, нужно повысить безопасность мореплавания и усовершенствовать систему судозаходов в наши порты. Это даст возможность аудиторам IMO сделать вывод о том, что Украина в этом вопросе соответствует международным стандартам. Мне, как человеку, который еще в 30 лет получил звание капитана дальнего плавания, – это очевидно.

Соответственно – если наши порты будут признаны безопасными, то представители международного флота будут более активно и динамично пользоваться их услугами. Именно эта задача мне поставлена министром, и без сомнений это направление нашей работы создаст мультипликативный эффект в улучшении экономической привлекательности нашей портовой инфраструктуры. Это, в свою очередь, приведет к увеличению рабочих мест и дополнительным отчислениям в бюджет государства.

То есть ваша задача привлекать в страну деньги?

Это немаловажная, но все-таки вторичная задача. Сейчас главное, повторюсь, – безопасность мореплавания, чтобы трагедии на море больше не повторялись. Мы готовы оказать любую помощь в расследовании вышеупомянутых трагедий, в которых погибли наши сограждане. Несмотря на все трудности, Морская администрация заинтересована в том, чтобы показывать хорошие результаты в работе. Просто большая часть нашего труда не заметна, как, наверное, и всякая системная работа, направленная не на саморекламу.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама