Андрей Крипак: путь к чистой окружающей среде начинается с осознанного отношения громады (укр.)

Проблема забруднення навколишнього середовища стоїть гостро в усьому світі. Україна тут не виняток. Андрій Кріпак, сільський голова Крюківщини, поділився своїм досвідом боротьби зі сміттєзвалищами – як стихійними так і комунальними, та розповів, як саме в селі вирішується проблема очищення води.

"Поряд з Крюківщиною досить довго знаходився полігон твердих побутових відходів, по суті, звичайне сміттєзвалище, адже тут не було необхідних інженерних споруд з гідроізоляцією, які б відводили фільтрат. Громада тривалий час протестувала, я неодноразово порушував це питання перед районною радою, в компетенції якої перебував полігон.Терпець увірвався, коли у 2016 році сюди почали звозити сміття не лише з Києво-Святошинського району і Києва, а навіть зі Львова. Небайдужі крюківщинці згуртувалися проти рішення районного керівництва та врешті ми добилися закриття полігону ТПВ. На жаль, це не розв'язало проблему повністю. Фільтрат, який просочується в ґрунтові води, забруднює їх. Район і область поки що не виконали своїх обіцянок виділити кошти для рекультивації полігону. Тому проблема чистої води стоїть дуже гостро. Ми власним ресурсом збудували два бювети зі станціями доочищення води, щоб люди, які тут мешкають, мали змогу безкоштовно користуватися чистою водою. Будемо сподіватися, що після виборів керівництво новоутворених Вишневої та Боярської громад знайдуть шляхи розв'язання проблеми, адже вона дуже турбує крюківщинців, мешканців Тарасівки, Віти Поштової, Юрівки.

В лютому цього року ми мало не зіткнулися з екологічною катастрофою: робота комунального підприємства "Благоустрій Крюківщини" не задовольняла деякі групи громадян. Через це його робота була припинена. Був проведений конкурс для визначення охочих займатися вивезенням сміття, визначено переможця. Проблему вирішили.

Крім того, я не перестаю дивуватися відношенню до власного села окремих мешканців, які перетворюють на стихійні звалища місця спільного користування. Кожного дня ми працюємо, щоб зробити Крюківщину охайною, затишною та комфортною: впорядковуємо вулиці, дороги, подвір’я, проводимо реновацію і реконструкцію різних ділянок господарської частини села. І тому так боляче бачити, як дії однієї людини зводять твої зусилля нанівець.

Для вирішення цієї проблеми усім мешканцям, керівникам ОСББ та членам садових товариств потрібно визначитись із підрядниками, які будуть надавати їм послуги з вивезення сміття. Ми повинні стати організованою та відповідальною громадою. Крім того, поліції потрібно особливо прискіпливо ставитись до таких порушень. Рішенням також стануть камери, встановлені в тих місцях, які найчастіше стають об’єктами стихійних звалищ.

Шлях до чистого середовища починається, в першу чергу, зі свідомого ставлення громадян. І це стосується не тільки безпосередньо порушників, а й тих, хто, побачивши порушення, нікого не повідомляє та нічого не робить, аби змінити ситуацію".

Андрій Кріпак, сільський голова Крюківщини, №8 у списку партії "Слуга народу" до Київської обласної ради.

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