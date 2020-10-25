Андрей Садовой лидирует в выборах в мэры Львова – экзитпол

Большинство голосов на выборах мэра Львова, согласно данным экзитпола, проведенного в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24", набирает действующий глава города Андрей Садовой ("Самопомощь"). Так, по данным экзитпола, он набрал 41,12% голосов избирателей.

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На втором месте оказался Олег Синютка ("Европейская солидарность"), который набрал 27,38%.

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Рейтинг кандидатов по данным экзитпола:

Садовой Андрей ("Самопомощь") – 41,12%

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Синютка Олег ("Европейская солидарность") – 27,38%

Кошулинский Руслан ("Свобода") – 9,98%

Рущишин Ярослав ("Голос") – 5,62%

В тренде Порошенко с супругой проголосовали на выборах

Васюник Игорь (самовыдвиженец) – 3,97%

Судя по всему, во Львове будет второй тур выборов мэра, в которых примут участие мэр Андрей Садовой и бывший глава Львовской ОГА Олег Синютка.

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Напомним, в рамках совместного проекта телеканала "Украина 24" и студии Савика Шустера были проведены собственные экзитполы в 12 городах Украины: Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Мариуполе, Кривом Роге, Черновцах, Ужгороде, Николаеве, Виннице, Черкассах.

Для определения явки были использованы инструменты социологической компании Liberty Report. Социологи, которые проводят опрос, работают с Савиком Шустером уже более 10 лет. За эти годы они доказали свой профессионализм и высокое качество работы. 25 октября, в день местных выборов, они опросили от 40 тыс. до 60 тыс. украинцев по всей стране, а на 554 участках работали более 1500 интервьюеров. Мы ожидаем предельную погрешность выборки – 1,6% с доверительной вероятностью 95%.

Сегодня, 25 октября, в Украине проходит голосование на местных выборах.

Полицейские открыли более 600 уголовных производств в "день тишины" – в общем поступило 7877 заявлений и сообщений о нарушениях.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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