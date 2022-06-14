Андрющенко раскрыл методику захватчиков по зачистке Мариуполя от выживших горожан

Оккупанты минируют и устанавливают новые блок-посты

Пропуска на въезд и выезд россияне блокируют бюрократическими отказами. Фото: коллаж "Сегодня"

В оккупированном Мариуполе российские захватчики усилили режим контроля. Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"Несмотря на убранные внутри города блок-посты, контроль за выездом в сторону Запорожской области усилился. Все тропы не просто перепаханы. Оккупанты частично минируют, частично устанавливают новые блок посты", – рассказал чиновник.

Андрющенко также добавил, что пропуска на въезд и выезд россияне блокируют бюрократическими отказами без объяснений причин.

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"Единственным путем из города остается Донецк или сразу Россия. Принуждение к "самодепортации" набирает обороты", – подытожил советник мэра Мариуполя.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что 19 мая советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты разбирают завалы разбомбленного драмтеатра. Два дня подряд они вывозили тела погибших грузовиками. Теперь фактически невозможно будет установить реальное количество жертв бомбардировки драмтеатра.

Также мы писали, что в оккупированном российской армией Мариуполе есть подозрения до начала эпидемии холеры, о чем предупреждали международные специалисты.

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Кроме того, сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе россияне нанимают местных на работу "за еду". Мариупольцев хотят привлечь к разбору завалов и захоронениям погибших жителей города.