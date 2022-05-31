Андрющенко рассказал, как захватчики крадут из Мариуполя сталь и людей

Оккупанты увозят из города детей-сирот

Андрющенко рассказал о воровстве стали оккупантами в Мариуполе / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия активно крадет сталь в Украине и отправляет награбленное кораблями из Мариуполя, при этом продолжая блокировать отправку кораблей из украинских портов. Также оккупанты продолжают депортировать из города украинцев. О ситуации рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

На судно РМ3 России было загружено 2,5 тыс. тонн рулонной стали, которое отправилось в порт Ростова-на-Дону. Кроме того, оккупанты уже анонсировали "национализацию", а де-факто кражу оставшихся в порту 34 судов. Уже начат процесс их переименования и изменения флагов.

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Что касается депортации, за вчерашний день в фильтрационный пункт села Безыменное доставлено 320 мариупольцев, в том числе 32 ребенка. Оттуда в российский город Таганрог депортировано 345 мариупольцев, в том числе 37 детей.

Кроме того, оккупационные власти начали процесс установления и сбора беспризорных детей Мариуполя. Предварительно это дети, потерявшие родителей во время оккупации Мариуполя. В частности известно, что около 15 детей, которых приютили мариупольцы по адресу пр. Меотиды, 18, были изъяты российскими военными и вывезены в неустановленном направлении. Украинская власть Мариуполя работает над установлением места назначения и содержания сирот и потерянных детей.

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Блокировка экспорта

Разбомбленные мосты и закрытые порты изолируют и не позволят Украине экспортировать 30 миллионов тонн зерна, которые крайне необходимы для мировой продовольственной безопасности. В этом году, по оценкам издания The Wall Street Journal, будет экспортировано менее половины урожая Украины, что грозит усилить продовольственную инфляцию и усугубить дефицит.

Немецкий журнал Der Spiegel отмечал, что проблему блокады Россией украинских портов, угрожающей глобальной продовольственной безопасности, можно решить только военным путем. Переговоры не кажутся многообещающими, только военное решение может исправить ситуацию.

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