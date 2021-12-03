Ангелу Меркель провели с поста канцлера, а Россия скоро останется без украинских заробитчан — главные новости за ночь

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Теперь враги? Кулеба отреагировал на слова Лукашенко про Крым
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба охарактеризовал отношение Киева к заявлениям самопровозглашенного президента Беларуси относительно признания Крыма российским.
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