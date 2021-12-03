Ангелу Меркель провели с поста канцлера, а Россия скоро останется без украинских заробитчан — главные новости за ночь

Меркель официально больше не канцлер Германии, а украинских заробитчан в России все меньше

Меркель больше не канцлер, а украинцы отказываются работать в РФ/Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Теперь враги? Кулеба отреагировал на слова Лукашенко про Крым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба охарактеризовал отношение Киева к заявлениям самопровозглашенного президента Беларуси относительно признания Крыма российским.

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Украина внимательно следит за всем, что говорит Лукашенко/Коллаж: Сегодня

Украинские заробитчане отказываются ездить в Россию — исследование

Среди топ-4 стран для желаемой миграции среди украинцев — государства Евросоюза. Привлекательность России как страны для возможной миграции снижается с каждым годом.

Популярность РФ среди заробитчан из Украины ежегодно падает/Коллаж: Сегодня

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Автомобиль полностью охватило огнем: в Киеве произошла жуткая авария

В Киеве автомобиль врезался в бетонное ограждение. После удара транспортное средство полностью загорелось. Водитель не пострадал. У мужчины явные признаки алкогольного опьянения.

На месте аварии работали спецслужбы/Коллаж: Сегодня

С факелами и военным оркестром: Ангелу Меркель торжественно провели с должности канцлера Германии

В Германии Ангелу Меркель с торжествами провели с поста канцлера. Церемония состоялась при свете факелов. Именно такой традицией чествуют высших должностных лиц, которые уходят в отставку. Военный церемониальный акт под названием "Der Große Zapfenstreich" считается высшей данью уважения, которую вооруженные силы Федеративной Республики могут отдать гражданскому лицу.

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