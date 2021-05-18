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Голосование за увольнение Степанова и первый полуфинал Евровидения – анонсы СЕГОДНЯ

18 мая, 07:15

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Мы собрали все самые важные предстоящие события 18 мая в Украине и за рубежом в одном месте

В Верховной Раде состоится внеочередное заседание по увольнению трех министров, а в Нидерландах пройдет первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2021".

Украина

  • Продолжение визита главы Сейма Латвийской Республики Инары Мурниеце.
  • 10:00 – пленарное заседание Верховной Рады (ул. Грушевского, 5, сессионный зал).
  • 10:05 – глава Верховной Рады Дмитрий Разумков примет участие в открытии выставки произведений Юрия Химича из Крымского цикла ко Дню памяти жертв депортации крымскотатарского народа (кулуары 3-го этажа, ул. Грушевского, 5).
  • 12:00брифинги представителей фракций и групп Верховной Рады (ул. Грушевского, 5, кулуары третьего этажа).
  • 16:00 – внеочередное заседание ВР, инициированное фракцией "Слуга народа" для рассмотрения заявлений об отставке министров экономики и инфраструктуры, а также представления премьер-министра об увольнении министра здравоохранения.
  • 10:00 – заседание Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12-а).
  • 10:00 – брифинг "Вопросы организации питания военнослужащих ВСУ – первоочередная задача Министерства обороны Украины" ("Укринформ", ул. Б. Хмельницкого, 8/16, зал 1). Мероприятие будет транслироваться на YouTube-канале агентства.
  • 10:00 – продолжение рассмотрения уголовного производства в отношении бывшего начальника штаба – первого заместителя руководителя АТО генерал-майора Виктора Назарова в Кассационном уголовном суде в составе Верховного суда.
  • 10:00 – заседание по делу о пытках протестующих на ул. Грушевского и стадионе "Динамо" в Киевском апелляционном суде (ул. Соломенская, 2а).
  • 11:00 – брифинг замминистра социальной политики Украины Виталия Музыченко на тему "Новые условия назначения субсидий" ("Укринформ", ул. Б.Хмельницкого, 8/16, зал 1). Мероприятие будет транслироваться на YouTube-канале агентства.
  • 11:00 – министр иностранных дел Дмитрий Кулеба откроет выставку по случаю 77-й годовщины депортации представителей крымскотатарского народа (вход в здание МИД Украины, Михайловская пл., 1, подъезд № 3).
  • 11:30 – судебное заседание по ходатайству прокурора о продлении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета для Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко и нахождения под залогом для Яны Дугарь в Шевченковском районном суде Киева (ул. Дегтяревская, 31а).
  • 12:00пресс-тур в обновленный корпус Киевского следственного изолятора с участием министра юстиции Дениса Малюськи (ул. Дегтяревская, 13, ГУ "Киевский следственный изолятор").
  • Оглашение полного текста постановления о взятии народного депутата Украины Виктора Медведчука под домашний арест.
  • 14:45 – подготовительное заседание по делу о выдаче огнестрельного оружия "титушкам" из состава МВД в Шевченковском райсуде Киева (ул. Дегтяревская, 31а).
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Киев

  • 12:00"прямая линия" главы Дарницкой районной государственной администрации Ярослава Лагуты в Контактном центре. Звонки будут приниматься до 13:00 по телефону 15-51.
  • 16:30 – открытие выставки "Серж Лифарь. Полет Икара". Информация о событии размещена в Facebook.

Одесса

  • 12:00 – пресс-конференция "Экологическое состояние Одесской области в связи с территориальной реформой: море, свалки и вода – наша общая беда?" (Одесса-медиа, Приморский бульвар, 14).
  • Международный проект Odessa Wine Week – серия мероприятий, фокусирующих внимание на ключевых направлениях развития винного рынка и эногастрономического туризма. Форматы мероприятий: офлайн, онлайн и прямые трансляции. Подробнее о проекте – на странице Facebook.

За рубежом

Грац, Австрия

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  • Глобальный инновационный онлайн-саммит #GIS2021. Цель – представление и обмен новыми возможностями международного сотрудничества, особенностями участия в Международной европейской инновационной научно-технической программе EUREKA, новой рамочной программе Европейского Союза по исследованиям и инновациям "Горизонт Европа". Программа мероприятия.

Роттердам, Нидерланды

  • Первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2021", на котором выступит украинская группа Go_A.
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Брюссель, Бельгия

  • Видеоконференция министров иностранных дел государств – членов Евросоюза для обсуждения содействия ЕС деэскалации между Израилем и Палестиной.

Виртуально

  • Конференция по искусственному интеллекту и углубленной аналитике SAS Global Forum 2021.

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