Заседание ТКГ и спикер Сейма Латвии на Донбассе – анонсы СЕГОДНЯ

Мы собрали все самые важные предстоящие события 19 мая в Украине и за рубежом в одном месте

Коллаж "Сегодня"

В среду ожидается очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, а спикер Рады Дмитрий Разумков и его коллега из Латвии Инара Мурниеце посетят Краматорск и Авдеевку.

Украина

Заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе в режиме видеоконференции.

(ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе в режиме видеоконференции. Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков и спикер Сейма Латвии Инара Мурниеце посетят с рабочей поездкой Донецкую область, где примут участие в церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу памяти погибших в АТО/ООС военнослужащих на въезде в Славянск.

посетят с рабочей поездкой Донецкую область, где примут участие в церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу памяти погибших в АТО/ООС военнослужащих на въезде в Славянск. 13:15 – совместный подход Разумкова и Мурниеце к прессе в Авдеевке .

– совместный подход Разумкова и Мурниеце к прессе в . 15:50 – совместный подход к СМИ Разумкова, Мурниеце и главы Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко в Краматорске .

– совместный подход к СМИ Разумкова, Мурниеце и главы Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко в . Последний день форума "Украина 30. Цифровизация" . Детали и трансляцию форума можно посмотреть на сайте, странице Facebook, в Twitter, Instagram или YouTube.

. Детали и трансляцию форума можно посмотреть на сайте, странице Facebook, в Twitter, Instagram или YouTube. Заседание Кабинета министров Украины .

. 10:00 – пресс-конференция "Как ЕС помогает Украине противостоять угрозам кибербезопасности" , посвященная итогам учений по кибербезопасности в Киеве для представителей украинских государственных органов, ответственных за кибербезопасность, проходивших 17-19 мая. Детали – на сайте и в Facebook.

– пресс-конференция , посвященная итогам учений по кибербезопасности в Киеве для представителей украинских государственных органов, ответственных за кибербезопасность, проходивших 17-19 мая. Детали – на сайте и в Facebook. 16:00 – заседание Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов НКРЭКУ (ул. Грушевского, 12/2, 8-й этаж, зал заседаний правительственных комитетов). Трансляция – в YouTube.

Реклама

Верховная Рада

12:00 – брифинги представителей фракций и групп Верховной Рады Украины (ул. Грушевского, 5, кулуары третьего этажа).

– Верховной Рады Украины (ул. Грушевского, 5, кулуары третьего этажа). 14:15 – заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова (ул. Грушевского, 26/1, гостиница "Киев", этаж 12).

– заседание Комитета Верховной Рады Украины (ул. Грушевского, 26/1, гостиница "Киев", этаж 12). 14:30 – заседание Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики (ул. Садовая, 3-а, зал заседаний №330).

– заседание Комитета Верховной Рады (ул. Садовая, 3-а, зал заседаний №330). 14:30 – заседание Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти , местного самоуправления, регионального развития и градостроительства (ул. Грушевского, 18/2, зал №11).

– заседание Комитета Верховной Рады , местного самоуправления, регионального развития и градостроительства (ул. Грушевского, 18/2, зал №11). 14:30 – рабочее совещание по практике применения государственной помощи по законодательству Европейского Союза с участием народных депутатов Украины – членов комитетов Верховной Рады по вопросам экономического развития и по вопросам транспорта и инфраструктуры, а также главы Антимонопольного комитета Украины (ул. Грушевского, 5, конференц-зал).

– рабочее совещание по практике по законодательству Европейского Союза с участием народных депутатов Украины – членов комитетов Верховной Рады по вопросам экономического развития и по вопросам транспорта и инфраструктуры, а также главы Антимонопольного комитета Украины (ул. Грушевского, 5, конференц-зал). 14:30 – заседание Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики (ул. Грушевского, 18/2, зал №12).

– заседание Комитета Верховной Рады (ул. Грушевского, 18/2, зал №12). 14:30 – заседание Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз в формате видеоконференции.

– заседание Комитета Верховной Рады в формате видеоконференции. 15:00 – заседание Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности (ул. Садовая 3а, кабинет 727, зал заседаний).

– заседание Комитета Верховной Рады (ул. Садовая 3а, кабинет 727, зал заседаний). 15:00 – заседание Комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений (в формате видеоконференции).

– заседание Комитета Верховной Рады временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений (в формате видеоконференции). 15:00 – заседание Комитета Верховной Рады по вопросам образования , науки и инноваций (ул. Садовая, 3а, к.1316).

– заседание Комитета Верховной Рады , науки и инноваций (ул. Садовая, 3а, к.1316). 15:00 – заседание Комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта (ул. Садовая, 3а, к. 916).

– заседание Комитета Верховной Рады (ул. Садовая, 3а, к. 916). 15:00 – заседание Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики в формате видеоконференции (ул. Садовая, 3а, комн. 1016).

– заседание Комитета Верховной Рады в формате видеоконференции (ул. Садовая, 3а, комн. 1016). 15:30 – заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг в формате видеоконференции.

– заседание Комитета Верховной Рады Украины и жилищно-коммунальных услуг в формате видеоконференции. 16:00 – заседание Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития (ул. Банковая 5-7, к. 214).

Суды

10:00 – рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения экс-главе Конституционного Суда Александру Тупицкому в Печерском райсуде Киева

– рассмотрение ходатайства об избрании в Печерском райсуде Киева 10:00 – заседание Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12-а).

– заседание (ул. Студенческая, 12-а). 10:00 – заседание Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12-а, каб. 504).

– заседание (ул. Студенческая, 12-а, каб. 504). 10:10 – заседание по делу о похищении и убийстве Юрия Вербицкого , похищении Игоря Луценко в Киевском апелляционном суде (ул. Соломенская 2-А).

– заседание по делу о , похищении Игоря Луценко в Киевском апелляционном суде (ул. Соломенская 2-А). 11:00 – заседание по делу о расстрелах на ул. Институтской 20 февраля 2014 года в Святошинском районном суде Киева (ул. Якуба Коласа, 27а)

– заседание по делу о 20 февраля 2014 года в Святошинском районном суде Киева (ул. Якуба Коласа, 27а) 16:00 – заседание по уголовному производству по обвинению экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна по ст. 211 ч. 2 УК Украины в Высшем антикоррупционном суде.

– заседание по уголовному производству по по ст. 211 ч. 2 УК Украины в Высшем антикоррупционном суде. 17:30 – заседание по делу по обвинению экс-нардепа Андрея Левуса в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, в Высшем антикоррупционном суде.

Киев

10:00 – заседание Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений (ул. Крещатик, 36, 4-й этаж, сессионный зал).

– заседание Постоянной комиссии Киевского городского совета и земельных отношений (ул. Крещатик, 36, 4-й этаж, сессионный зал). 11:00 – заседание Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам соблюдения законности, правопорядка и связям с правоохранительными органами (ул. Крещатик, 36, зал заседаний 1017).

– заседание Постоянной комиссии Киевского городского совета и связям с правоохранительными органами (ул. Крещатик, 36, зал заседаний 1017). 11:00 – презентация Экологической стратегии Киева до 2030 года (территория Национального музея истории Украины, ул. Владимирская, 2).

– презентация до 2030 года (территория Национального музея истории Украины, ул. Владимирская, 2). 13:00 – онлайн-брифинг замглавы Киевской облгосадминистрации Андрея Лисовыка, посвященный реализации программы "Велике будівництво" на территории Киевской области" .

– онлайн-брифинг замглавы Киевской облгосадминистрации Андрея Лисовыка, посвященный реализации программы . 13:00 – церемония открытия звезд на части "Театр/Кино" на "Площади звезд" (Спортивная пл., 1а, около ТРЦ Gulliver).

– (Спортивная пл., 1а, около ТРЦ Gulliver). 13:30 – акция "Циркачи, не мучьте животных!" возле Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования (ул. Шелковичная, 4).

– акция возле Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования (ул. Шелковичная, 4). 14:00 – открытие интерактивного бронзового сердца , которое пульсирует (29-я минискульптура проекта "Ищи"), посвященного хирургу Николаю Амосову, установленного на фасаде дома, где жил врач (ул. Богдана Хмельницкого, 42).

– открытие , которое пульсирует (29-я минискульптура проекта "Ищи"), посвященного хирургу Николаю Амосову, установленного на фасаде дома, где жил врач (ул. Богдана Хмельницкого, 42). 18:00 – допремьерный показ фильма-призера Венецианского кинофестиваля "Погані дороги" режиссера Натальи Ворожбит (кинотеатр "Оскар", ТРЦ Gulliver, Спортивная пл., 1А).

– допремьерный режиссера Натальи Ворожбит (кинотеатр "Оскар", ТРЦ Gulliver, Спортивная пл., 1А). 18:00 – акция "Защитим Вырлыцю!" у станции метро "Вырлыця" (Дарницкий район). Киевляне пытаются не допустить строительства торгово-развлекательного комплекса на месте озера (вдоль проспекта Бажана).

Одесса

10:00 – заседание архитектурно-градостроительного совета при Управлении по вопросам градостроительства и архитектуры Одесской областной государственной администрации (пр. Шевченко, 4, каб. 509).

За рубежом

Реклама

США

Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.

Евросоюз

Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA) обнародует данные о регистрации новых автомобилей в ЕС в апреле.

Китай