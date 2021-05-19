Заседание ТКГ и спикер Сейма Латвии на Донбассе – анонсы СЕГОДНЯ

Коллаж "Сегодня"
В среду ожидается очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, а спикер Рады Дмитрий Разумков и его коллега из Латвии Инара Мурниеце посетят Краматорск и Авдеевку.
Украина
- Заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе в режиме видеоконференции.
- Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков и спикер Сейма Латвии Инара Мурниеце посетят с рабочей поездкой Донецкую область, где примут участие в церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу памяти погибших в АТО/ООС военнослужащих на въезде в Славянск.
- 13:15 – совместный подход Разумкова и Мурниеце к прессе в Авдеевке.
- 15:50 – совместный подход к СМИ Разумкова, Мурниеце и главы Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко в Краматорске.
- Последний день форума "Украина 30. Цифровизация". Детали и трансляцию форума можно посмотреть на сайте, странице Facebook, в Twitter, Instagram или YouTube.
- Заседание Кабинета министров Украины.
- 10:00 – пресс-конференция "Как ЕС помогает Украине противостоять угрозам кибербезопасности", посвященная итогам учений по кибербезопасности в Киеве для представителей украинских государственных органов, ответственных за кибербезопасность, проходивших 17-19 мая. Детали – на сайте и в Facebook.
- 16:00 – заседание Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов НКРЭКУ (ул. Грушевского, 12/2, 8-й этаж, зал заседаний правительственных комитетов). Трансляция – в YouTube.
Верховная Рада
- 12:00 – брифинги представителей фракций и групп Верховной Рады Украины (ул. Грушевского, 5, кулуары третьего этажа).
- 14:15 – заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова (ул. Грушевского, 26/1, гостиница "Киев", этаж 12).
- 14:30 – заседание Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики (ул. Садовая, 3-а, зал заседаний №330).
- 14:30 – заседание Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства (ул. Грушевского, 18/2, зал №11).
- 14:30 – рабочее совещание по практике применения государственной помощи по законодательству Европейского Союза с участием народных депутатов Украины – членов комитетов Верховной Рады по вопросам экономического развития и по вопросам транспорта и инфраструктуры, а также главы Антимонопольного комитета Украины (ул. Грушевского, 5, конференц-зал).
- 14:30 – заседание Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики (ул. Грушевского, 18/2, зал №12).
- 14:30 – заседание Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз в формате видеоконференции.
- 15:00 – заседание Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности (ул. Садовая 3а, кабинет 727, зал заседаний).
- 15:00 – заседание Комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений (в формате видеоконференции).
- 15:00 – заседание Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций (ул. Садовая, 3а, к.1316).
- 15:00 – заседание Комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта (ул. Садовая, 3а, к. 916).
- 15:00 – заседание Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики в формате видеоконференции (ул. Садовая, 3а, комн. 1016).
- 15:30 – заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг в формате видеоконференции.
- 16:00 – заседание Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития (ул. Банковая 5-7, к. 214).
Суды
- 10:00 – рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения экс-главе Конституционного Суда Александру Тупицкому в Печерском райсуде Киева
- 10:00 – заседание Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12-а).
- 10:00 – заседание Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12-а, каб. 504).
- 10:10 – заседание по делу о похищении и убийстве Юрия Вербицкого, похищении Игоря Луценко в Киевском апелляционном суде (ул. Соломенская 2-А).
- 11:00 – заседание по делу о расстрелах на ул. Институтской 20 февраля 2014 года в Святошинском районном суде Киева (ул. Якуба Коласа, 27а)
- 16:00 – заседание по уголовному производству по обвинению экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна по ст. 211 ч. 2 УК Украины в Высшем антикоррупционном суде.
- 17:30 – заседание по делу по обвинению экс-нардепа Андрея Левуса в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, в Высшем антикоррупционном суде.
Киев
- 10:00 – заседание Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений (ул. Крещатик, 36, 4-й этаж, сессионный зал).
- 11:00 – заседание Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам соблюдения законности, правопорядка и связям с правоохранительными органами (ул. Крещатик, 36, зал заседаний 1017).
- 11:00 – презентация Экологической стратегии Киева до 2030 года (территория Национального музея истории Украины, ул. Владимирская, 2).
- 13:00 – онлайн-брифинг замглавы Киевской облгосадминистрации Андрея Лисовыка, посвященный реализации программы "Велике будівництво" на территории Киевской области".
- 13:00 – церемония открытия звезд на части "Театр/Кино" на "Площади звезд" (Спортивная пл., 1а, около ТРЦ Gulliver).
- 13:30 – акция "Циркачи, не мучьте животных!" возле Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования (ул. Шелковичная, 4).
- 14:00 – открытие интерактивного бронзового сердца, которое пульсирует (29-я минискульптура проекта "Ищи"), посвященного хирургу Николаю Амосову, установленного на фасаде дома, где жил врач (ул. Богдана Хмельницкого, 42).
- 18:00 – допремьерный показ фильма-призера Венецианского кинофестиваля "Погані дороги" режиссера Натальи Ворожбит (кинотеатр "Оскар", ТРЦ Gulliver, Спортивная пл., 1А).
- 18:00 – акция "Защитим Вырлыцю!" у станции метро "Вырлыця" (Дарницкий район). Киевляне пытаются не допустить строительства торгово-развлекательного комплекса на месте озера (вдоль проспекта Бажана).
Одесса
- 10:00 – заседание архитектурно-градостроительного совета при Управлении по вопросам градостроительства и архитектуры Одесской областной государственной администрации (пр. Шевченко, 4, каб. 509).
За рубежом
США
- Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.
Евросоюз
- Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA) обнародует данные о регистрации новых автомобилей в ЕС в апреле.
Китай
- Народный банк Китая объявит размер ставки по кредитам первоклассным заемщикам (LPR) на один год и пять лет.