Зеленский на образовательном форуме и решение по апелляции Стерненко – анонсы СЕГОДНЯ

Мы собрали все самые важные предстоящие события 31 мая в Украине и за рубежом в одном месте

В понедельник, 31 мая, в Киеве президент Владимир Зеленский откроет форум "Украина 30. Образование и наука", а в Одессе суд должен огласить решения по апелляции активиста Сергея Стерненко на приговор по делу о похищении депутата поселкового совета.

Украина

10:30 – открытие всеукраинского форума "Украина 30. Образование и наука" с участием президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля (КВЦ "Парковый", ул. Парковая дорога, 16а). Детали и трансляция: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube.

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Верховная Рада

8:00 – заседание временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров в Луганской области и действий/бездействия Луганского облуправления ГСЧС Украины и Луганской ОГА – Луганской ОВГА по своевременному реагированию на возникновение и недопущению возникновения событий чрезвычайного характера. (ул. Банковая, 5-7, к. 418). Трансляция заседания на официальной странице ВСК в Facebook.

– заседание временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров в Луганской области и действий/бездействия Луганского облуправления ГСЧС Украины и Луганской ОГА – Луганской ОВГА по своевременному реагированию на возникновение и недопущению возникновения событий чрезвычайного характера. (ул. Банковая, 5-7, к. 418). Трансляция заседания на официальной странице ВСК в Facebook. 11:00 – заседание Согласительного совета депутатских фракций (депутатских групп) Верховной Рады (ул. Грушевского, 5, конференц-зал).

– заседание Согласительного совета депутатских фракций (депутатских групп) Верховной Рады (ул. Грушевского, 5, конференц-зал). 13:00 – заседание Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов в формате видеоконференции (ул. Банковая, 6-8, к. 525).

– заседание Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов в формате видеоконференции (ул. Банковая, 6-8, к. 525). 14:00 – совместное заседание Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз и Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества (ул. М. Грушевского, 18/2, зал №12).

– совместное заседание Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз и Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества (ул. М. Грушевского, 18/2, зал №12). 14:00 – заседание временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования случаев и причин нарушения прав ребенка при осуществлении децентрализации полномочий по вопросам охраны детства, реформирования системы учреждений институционального ухода и воспитания, реализации права ребенка на семейное воспитание и усыновление, развития (модернизации) социальных услуг (ул. Садовая, 3а, каб. 1016).

Суды

9:00 – заседание по делу бывшего народного депутата Александра Онищенко в Высшем антикоррупционном суде.

– заседание по делу бывшего народного депутата Александра Онищенко в Высшем антикоррупционном суде. 10:30 – заседание Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а).

– заседание Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а). 10:00 – заседание по делу о похищении и убийстве Юрия Вербицкого, похищении Игоря Луценко в Шевченковском райсуде Киева (ул. Дегтяревская, 31а).

– заседание по делу о похищении и убийстве Юрия Вербицкого, похищении Игоря Луценко в Шевченковском райсуде Киева (ул. Дегтяревская, 31а). 14:00 – Кассационный суд в составе Верховного суда рассмотрит иск ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ".

– Кассационный суд в составе Верховного суда рассмотрит иск ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ". 15:00 – заседание по делу об обвинении экс-главы КГГА Александра Попова в совершении уголовных преступлений в Шевченковском райсуде Киева (ул. Дегтяревская, 31а).

– заседание по делу об обвинении экс-главы КГГА Александра Попова в совершении уголовных преступлений в Шевченковском райсуде Киева (ул. Дегтяревская, 31а). 15:15 – рассмотрение ходатайства следственного управления Майдана ГБР о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производству по подозрению Виктора Януковича в организации насильственных преступлений в отношении участников мирной акции протеста на Майдане в 2013-2014 годах в Печерском райсуде Киева (ул. Владимирская, 15).

Одесса

14:00 – оглашение решения по апелляции Стерненко на приговор по делу о похищении депутата Лиманского поселкового совета в Одесском апелляционном суде.

За рубежом

Лахти, Финляндия

Открытие Зеленой недели Европейского Союза (EU Green Week 2021), посвященной планам действий ЕС по нулевому загрязнению окружающей среды.

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Япония

Публикация сведений о динамике розничной торговли в апреле.

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