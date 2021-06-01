День защиты детей и заседание ОПЕК – анонсы СЕГОДНЯ

12:00 – пресс-конференция, посвященная результатам первого года работы системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД, защиты прав детей и их безопасности на дороге при участии заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко (пресс-центр МВД, ул. Пилипа Орлика, 16, вход в здание Центра культуры и искусств МВД).