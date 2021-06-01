День защиты детей и заседание ОПЕК – анонсы СЕГОДНЯ

В Украине во вторник, 1 июня, пройдет множество мероприятий ко Дню защиты детей, а в Вене состоится заседание ОПЕК по уровням добычи нефти в августе и до конца года.
Украина
- Форум "Украина 30. Образование и наука". Детали и трансляция: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube.
- 12:00 – пресс-конференция, посвященная результатам первого года работы системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД, защиты прав детей и их безопасности на дороге при участии заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко (пресс-центр МВД, ул. Пилипа Орлика, 16, вход в здание Центра культуры и искусств МВД).
- 14:00 – совместное совещание руководителей правоохранительных и других государственных органов о состоянии противодействия детской преступности, защите прав и интересов детей, ставших жертвами преступных посягательств, и формировании системы правосудия, дружественной к ребенку под председательством генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой (ул. Резницкая, 13/15).
- 17:00 – заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов НКРЭКУ (ул. Грушевского, 12/2, 8-й этаж, зал заседаний правительственных комитетов). Трансляция в YouTube.
- 17:00 – шестой благотворительный матч "Парламентский кубок – 2021" между командами "Сборной народных депутатов" и "Сборной журналистов Украины" (стадион НТК им. В. Банникова, переулок Лабораторный, 7а).
Верховная Рада
- 10:00 – пленарное заседание Верховной Рады (ул. Грушевского, 5, сессионный зал).
- 12:00 – брифинги представителей фракций и групп Верховной Рады Украины (ул. Грушевского, 5, кулуары третьего этажа).
- 15:30 – заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики (ул. Садовая, 3а, зал заседаний № 330).
Суды
- 10:00 – заседание Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а).
- 11:00 – заседание по делу о похищении и убийстве Юрия Вербицкого, похищении Игоря Луценко в Киевском апелляционном суде (ул. Соломенская 2-А).
- 13:00 – заседание по делу о "погроме Святошинско суда" (2017 год) в Шевченковском райсуде Киева (ул. Дегтяревская, 31а).
- 14:00 – рассмотрение апелляционной жалобы на оправдательный приговор догхантеру Святогору в Киевском апелляционном суде (ул. Соломенская, 2а).
- 14:00 – заседание в деле по обвинению Юрия Крысина в противодействии протестным акциям (эпизоды похищения и пыток 21.01.2014 и события 18.02.2014) в Дарницком райсуде Киева (ул.Севастопольская, 7/13).
Мероприятия ко Дню защиты детей
- 9:00 – специальный тур по Музею науки Малой академии наук для детей социально незащищенных категорий (пр-т Академика Глушкова, 1, ВДНХ, павильон № 23, Музей науки Малой академии наук).
- 11:00 – празднование Дня защиты детей в НДСБ "Охматдет" (ул. Черновола 28/1).
- 12:00 – мероприятия с флагами от разных регионов Украины на Пешеходном велосипедном мосту через Владимирский спуск.
- 12:00 – футбольный матч "Горжусь тобой" между воспитанниками социально-спортивных школ Фонда Реал Мадрид и звездами эстрады и кино из футбольного клуба "Маэстро". (Колледж Сухомлинского №272, ул. Шептицкого, 5а).
- 14:00 – открытие выставки детских рисунков от финалистов проекта "Рисуем вместе" из Украины, Армении, Болгарии, Германии и Турции (Центр украинской культуры и искусства, ул. Хорива, 19-В).
- 14:00 – открытие уличной выставки "Барви свободи. Майдан, мальований дітьми" в парке Шевченко возле памятника Тарасу Шевченко.
Киев
- 10:00 – акция "Вернуть Киевскую детскую Академию Искусств детям!" за сохранение Академии возле КГГА.
- 11:00 – заседание Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам экологической политики (ул. Крещатик, 36, каб. 1017).
- 12:00 – прямая линия с главой Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации Игорем Щербаком в Контактном центре столицы. Звонки будут приниматься до 13:00 по телефону 15-51.
- 13:00 – акция "Живодеры должны сидеть в тюрьме!" возле Киевского апелляционного суда.
- 16:00 – открытие выставки "Станислав Дрокин – ДНК автора" художника-ювелира мирового уровня Станислава Дрокина (Музей исторических драгоценностей Украины, ул. Лаврская, 9, корпус 12).
- Конкурс профессионального мастерства среди сантехников на базе Киевского высшего профессионального училища строительства (ул. Болсуновская, 3/37).
Киевская область
- 9:30 – открытие XIV Международного молочного конгресса с участием министра аграрной политики Романа Лещенка и депутатов Верховной Рады, а также представителей Всемирного банка (IFC) (KievExpoPlaza, ул. Амстердамская 1, с. Березовка, Макаровский р-н).
Одесса
- 15:00 – открытие выставки "Нонконформисты", посвященная движению одесских нонконформистов (ул. Пушкинская, 9, Одесский музей западного и восточного искусства).
Херсонская область
- Учения с силами и средствами противовоздушной обороны на государственном испытательном полигоне Вооруженных сил Украины в Скадовском районе Херсонской области.
За рубежом
Евросоюз
- Статистическое управление ЕС обнародует данные о безработице в апреле.
- Статистическое управление ЕС обнародует предварительные данные об изменении потребительских цен.
Израиль
- Прибытие старшего дипломата М. Рэтни – исполняющего обязанности временного главы посольства США в Иерусалиме.
Австрия
- Заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) и министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, по уровням добычи на август, а также в целом до конца года.