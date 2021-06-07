Зеленский на конференции по гибридным угрозам и суд по МН17 в Гааге – анонсы СЕГОДНЯ

Мы собрали все самые важные предстоящие события 7 июня в Украине и за рубежом в одном месте

Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в международной конференции по гибридным угрозам демократии и форуме по экологии, а в Гааге начнется рассмотрение по существу дела о сбитом над Донбассом самолете рейса МН17.

Украина

10:30 – открытие форума "Украина 30. Экология" с участием президента Украины Владимира Зеленского (КВЦ "Парковый", ул. Парковая дорога, 16а). Детали и трансляция: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube.

Открытие международной конференции Democracy in Action: Zero Corruption Conference с участием президента Украины Владимира Зеленского по гибридным угрозам демократии: дезинформации, коррупции и правовых войнах (Галерея D12, ул. Десятинная 12). Программа на сайте.

11:00 – заседание Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

13:00 – заседание Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов в формате видеоконференции (ул. Банковая, 6-8, к. 525).

9:15 – пресс-брифинг на тему "Презентация общественной ветеранской организации "Братья по оружию" в УКМЦ (ул. Крещатик, 2).

10:00 – пресс-брифинг "Презентация экспертной сети Крымской платформы" в УКМЦ (ул. Крещатик, 2).

10:30 – заседание Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а).

12:00 – памятное мероприятие в рамках проекта чествования от Музея Майдана "Дни рождения Героев Небесной Сотни"(Колокол Достоинства у храма архистратига Михаила и украинских новомучеников, аллея Героев Небесной Сотни, 6, вблизи верхнего выхода со станции метро "Крещатик").

13:30 – презентация проекта и запуск горячей линии поддержки родителей после родов при участии вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгb Стефанишиной ("Укринформ", ул. Б. Хмельницкого, 8/16, зал 1). Мероприятие будет транслироваться на YouTube.

14:00 – пресс-конференция "Чат-бот Лечись – борьба с раком с бесплатными медицинскими услугами" с презентацией инструмента, с помощью которого пациенты с онкологическими заболеваниями в доступной форме смогут получить необходимую информацию по лечению (УКМЦ, ул. Крещатик, 2).

16:15 – заседание по делу о возможном хищении газа в НАК "Нафтогаз Украины" в Высшем антикоррупционном суде (пр. Победы, 41).

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Одесса

11:00 – брифинг "О состоянии противопожарной защиты объектов летнего отдыха" директора Департамента по вопросам гражданской защиты, оборонной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Одесской ОГА Сергея Готко (пр. Шевченко, 4, приемная граждан, вход через приемную).

11:00 – пресс-кофе с участием начальника РО ФГИУ по Одесской и Николаевской областям Александра Славского в региональном отделении Фонда госимущества Украины (ул. Большая Арнаутская, 15, 11-й этаж).

За рубежом

Нидерланды

В Схипхоле продолжится судебное заседание в уголовном процессе над обвиняемыми в деле о сбитом авиалайнере рейса МН17 "Малайзийских авиалиний".

Начало рассмотрения по существу дела о сбитом авиалайнере рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" в Гаагском окружном суде.

Страсбург, Франция

В тренде Украину снова накроет дождевой циклон: синоптик предупредила об ухудшении погоды

Пленарное заседание Европарламента.

Заседание Комитета министров Совета Европы по теме соблюдения прав человека.

Испания

VII международный конгресс по сжиженному природному газу – International LNG Congress в онлайн-формате.

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Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией