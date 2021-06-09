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Заседание ТКГ по Донбассу и Кулеба в Германии – анонсы СЕГОДНЯ

9 июня 2021 7:00

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Мы собрали все самые важные предстоящие события 8 июня в Украине и за рубежом в одном месте

На среду, 9 июня, запланировано очередное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу, а глава МИД Украины Дмитрий Кулеба продолжит встречи в Германии.

Украина

  • Заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в формате видеоконференции.
  • Визит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Германию.
  • Заседание Кабинета министров Украины.
  • 10:00 – заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в форме открытого слушания (ул. Смоленская, 19, к. 123, конференц-зал).
  • 10:00 – бессрочная мирная акция "Прочистите ГАСИ" возле Офиса президента для привлечения внимания к хаосу, коррупции, преступной деятельности в строительной отрасли, которые совершаются должностными лицами Министерства развития громад и территорий Украины и Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ул. Банковая, 11).
  • 10:30 – завершения форума "Украина 30. Экология" с участием вице-премьер-министр европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной. Детали и трансляция: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube.
  • 11:00 – акция протеста пенсионеров силовых структур, требующих полного пересчета пенсий для ветеранов военной службы и правоохранительных органов, возле здания Кабинета министров Украины.
  • 33-я Международная агропромышленная выставка "Агро-2021" (территория НК "Экспоцентр Украины" (ВДНХ)).
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Верховная Рада

  • 10:00 – заседание Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки (ул. Садовая, 3а, к. 1224).
  • 10:00 – заседание Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз в формате видеоконференции.
  • 11:00 – заседание Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности в формате видеоконференции.
  • 12:00 – заседание Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций (ул. Садовая, 3а, к. 1316).
  • 14:00 – заседание Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в формате видеоконференции.
  • 15:00 – заседание Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики в формате видеоконференции (ул. Садовая, 3а, к. 1016).
  • Выездное заседание в Ивано-Франковске Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования.

Суды

  • 8:00 – заседание по делу в отношении бывшего руководителя ГП "Укртелефильм" и других лиц, обвиняемых в продаже имущественных прав на недвижимость государственного предприятия, в Высшем антикоррупционном суде.
  • 10:00 – заседание Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а, каб. 504).
  • 10:00 – заседание Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а).
  • 11:00 – заседание по рассмотрению апелляции на решение Печерского районного суда о безальтернативном аресте бывшего народного депутата Украины Семена Семенченко, подозреваемого в причастности к созданию незаконного военизированного вооруженного формирования, в Киевском апелляционном суде (ул. Соломенская, 2а).

Киев

  • 10:00 – онлайн-прием в Управлении по вопросам рекламы КГГА. Принять участие можно лично или через представителя, полномочия которого оформлены в установленном порядке. Подробнее по ссылке.
  • 11:00 – заседание Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам соблюдения законности, правопорядка и связям с правоохранительными органами (ул. Крещатик, 36, зал заседаний 1017, 10-й этаж).
  • 11:00 – заседание Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной политики (ул. Крещатик, 36, 5-й этаж, зал заседаний, к. 514)
  • 11:00 – заседание Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам транспорта, связи и рекламы (ул. Крещатик, 36, каб. 512).
  • 14:00 – заседание Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса (ул. Крещатик, 36, 10-й этаж, к. 1017).
  • 14:00 – заседание постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства (ул. Крещатик, 36, каб. 514).
  • 13:00 – открытие звезд украинским спортсменам: пловцу Олегу Лисогору, биатлонистке Юлии Джиме, кикбоксеру Виктору Дорошенко на "Площади звезд" (пл. Спортивная, 1а).

Киевская область

  • 12:30 – заседание по делу о похищении и убийстве Юрия Вербицкого, похищении Игоря Луценко в Белоцерковском горрайонном суде (Белая Церковь, ул. Первомайская, 4а).
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Одесса

  • 12:00 – брифинг первого заместителя главы Одесской областной государственной администрации Бориса Волошенкова (пр. Шевченко, 4, общественная приемная).

Николаевская область

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  • 9-10 июня на Южно-Украинской атомной электростанции пройдет совместная с НАЭК "Энергоатом" плановая противоаварийная тренировка.

Донецкая область

  • 14:00 – в Покровске начнется акция в поддержку семей пропавших без вести (пл. Шибанкова, 11, городской совет). Дополнительная информация: nadiyemos@gmail.com или по тел. (099)533-27-03, (050)340-45-04.

За рубежом

Бухарест, Румыния

  • 11:30 – пресс-конференция главного тренера национальной сборной Украины по футболу Андрея Шевченко и одного из игроков команды в Украинском медиацентре, на территории которого будут работать медиазона для СМИ и конференц-зал (гостиница Complex Silva, str. Petricani, 9A, Bucureşti, Romania).

Турция

  • Визит в Турцию президента Киргизии Садира Жапарова.
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Таджикистан

  • В Хатлонской области состоится узбекско-таджикский межрегиональный форум.

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