Завершение конференции в Вильнюсе и суд по Медведчуку – анонсы СЕГОДНЯ

Конференция в Вильнюсе и Виктор Медведчук / коллаж "Сегодня"
Мы собрали все самые важные предстоящие события 8 июля в Украине и мире для читателей "Сегодня".
Украина
- 10:00 – заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в форме открытого слушания (ул. Смоленская, 19, к. 123).
- 10:30 – заседание Комитета по вопросам экологической политики и природопользования в режиме видеоконференции, на котором будет заслушан годовой отчет главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Суды
- 9:30 – судебное заседание по рассмотрению ходатайства о продлении меры пресечения по делу Виктора Медведчука в Печерском райсуде Киева.
- 9:45 – судебное заседание по рассмотрению обвинительных актов, направленных в суд в порядке специального досудебного расследования в отношении депутатов Севастопольского городского совета VI созыва (государственная измена), в Дарницком районном суде Киева.
- 10:15 – судебное заседание по рассмотрению обвинительных актов, направленных в суд в порядке специального досудебного расследования в отношении бывших судей и прокурора по ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена), в Дарницком районном суде Киева.
- 12:30 – судебное заседание по рассмотрению обвинительных актов, направленных в суд в порядке специального досудебного расследования в отношении бывших судей и прокурора по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена), в Святошинском районном суде Киева.
Киев
- 10:00 – пленарное заседание II сессии Киевского городского совета IX созыва (ул. Крещатик, 36, 4-й этаж).
- 10:00 – продолжение публичных обсуждений представленных киевлянами идей и предложений в рамках разработки Стратегии развития Киева до 2035 года (ул. Владимирская, 51-Б, Центр публичной коммуникации и информации). Трансляция: сайт, YouTube.
- 10:00 – открытие первой в Киеве комнаты, дружественной к детям, пострадавших от домашнего насилия или ставших его свидетелями, на базе Центра семьи Дарницкого района (пер. Игоря Качуровского, 1).
- 13:00 – заседание постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной политики (ул. Крещатик, 36, 5-й этаж, зал заседаний).
- 13:00 – заседание постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам цифровой трансформации и административных услуг (ул. Крещатик, 36).
- 15:00 – открытие "Академии Гостеприимства" и обучение в рамках пилотного проекта "Академия Гостеприимства" по подготовке добровольных помощников сферы туризма и гостеприимства города Киева. Организатор: Управление туризма и промоций КГГА (ул. Крещатик, 27а, ОО "Киевский пресс-клуб").
Киевская область
- 11:00 – в селе Великая Александровка Бориспольского района начнется регистрация национального рекорда: самый большой герб Украины, созданный на поле с помощью инновационных технологий. Герб Украины на площади 60 000 кв. м высеяли на полигоне аграрных инноваций DigitalField с помощью технологий точного земледелия (AgriLab, ул. Броварская, 2).
За рубежом
Литва
В Вильнюсе завершится 4-я Международная конференция по вопросам реформ в Украине – #UkraineReformConference2021: программа, детали.
- 10:00-12:00 – открытие заседания "Повестка дня реформ в Украине до 2030 года" с участием главы Сейма Литвы Виктории Чмилите-Нильсен, премьер-министр Литвы Ингрид Шимоните, премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
- 12:30-14:00 – панельная сессия 1. "Деловая среда и инвестиционный климат" с участием министра энергетики Украины Германа Галущенко, министра окружающей среды Украины Романа Абрамовского, главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко.
- 15:00-16:30 – панельная сессия 2. "Хорошее управление – повышение эффективности и профессионализма" с участием министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, министра Кабинета министров Олега Немчинова, постоянного координатора ООН в Украине Осната Лубрани.
- 16:30-16:45 – заключительное слово министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса и вице-президента Швейцарской Конфедерации, главы Федерального департамента иностранных дел Иньяцио Кассиса.
Япония
- Переговоры по организационным вопросам, касающимся проведения Олимпиады.
ООН
- ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) опубликует ежемесячный индекс продовольственных цен.
ОЭСР
- ОЭСР опубликует данные об уровне безработицы во входящих в организацию странах за май.