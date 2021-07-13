Внеочередное заседание Рады и акция в поддержку медицинского каннабиса – анонсы СЕГОДНЯ

Владимир Зеленский созвал на вторник внеочередное заседание ВР, на котором могут легализовать медицинский каннабис – и другие события

Заседание ВР и акция в поддержку легализации каннабиса / коллаж "Сегодня"

Мы собрали все самые важные предстоящие события 13 июля в Украине и мире для читателей "Сегодня".

Украина

9:00 – заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в форме открытого слушания (ул. Смоленская, 19, к. 123).

– заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в форме открытого слушания (ул. Смоленская, 19, к. 123). 9:30 – акция тяжелобольных пациентов с требованием скорейшего принятия законопроекта № 5596 о легализации медицинского каннабиса под Верховной Радой. Детали.

– акция тяжелобольных пациентов с требованием скорейшего принятия законопроекта № 5596 о легализации медицинского каннабиса под Верховной Радой. Детали. 10:00 – открытие конференции высокого уровня "Стратегическое партнерство между ЕС и Украиной в сфере критического сырья и батарей" и пресс-конференция вице-президента Европейской комиссии (ЕК) Мароша Шефчовича и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Детали. Повестка дня. За событиями можно следить на канале Europe by Satellite.

– открытие конференции высокого уровня "Стратегическое партнерство между ЕС и Украиной в сфере критического сырья и батарей" и пресс-конференция вице-президента Европейской комиссии (ЕК) Мароша Шефчовича и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Детали. Повестка дня. За событиями можно следить на канале Europe by Satellite. 10:00 – заседание Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12-а).

– заседание Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12-а). 10:00 – заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (ул. Крещатик, 22, к. 633). Трансляция.

– заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (ул. Крещатик, 22, к. 633). Трансляция. 11:00 – открытие форума "Украина 30. Гуманитарная политика" президентом Украины Владимиром Зеленским. Запланированы выступления художественного руководителя Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Ильи Хржановского (в 11:10), креативного директора архитектурной студии SUB Никласа Билдштейн Заара (в 11:20), художницы Марины Абрамович (в 11:30). Детали и трансляция: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube (КВЦ "Парковый", Парковая дорога, 16а).

– открытие форума "Украина 30. Гуманитарная политика" президентом Украины Владимиром Зеленским. Запланированы выступления художественного руководителя Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Ильи Хржановского (в 11:10), креативного директора архитектурной студии SUB Никласа Билдштейн Заара (в 11:20), художницы Марины Абрамович (в 11:30). Детали и трансляция: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube (КВЦ "Парковый", Парковая дорога, 16а). 14:30 – онлайн-встреча с министром финансов Украины Сергеем Марченко на платформе Zoom. Ссылка на трансляцию будет доступна после регистрации.

– онлайн-встреча с министром финансов Украины Сергеем Марченко на платформе Zoom. Ссылка на трансляцию будет доступна после регистрации. 16:00 – заседание Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов НКРЭКУ (ул. Грушевского, 12/2, 8-й этаж, зал заседаний правительственных комитетов). Трансляция.

– заседание Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов НКРЭКУ (ул. Грушевского, 12/2, 8-й этаж, зал заседаний правительственных комитетов). Трансляция. 16:00 – акция "Без зволікань та спекуляцій: закон – медичному канабісу!" с требованием к народным депутатам безотлагательно принять законопроект №5596 в соответствии с рекомендациями комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования у здания Верховной Рады Украины. Детали.

– акция "Без зволікань та спекуляцій: закон – медичному канабісу!" с требованием к народным депутатам безотлагательно принять законопроект №5596 в соответствии с рекомендациями комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования у здания Верховной Рады Украины. Детали. 18:00 – акция "Суд ЗеЛинча?!" у Офиса президента Украины (ул. Банковая, 11). Детали.

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Верховная Рада

9:00 – заседание Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования (ул. Грушевского, 5, кулуары второго этажа).

– заседание Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования (ул. Грушевского, 5, кулуары второго этажа). 10:00 – пленарное заседание Верховной Рады (ул. Грушевского, 5, сессионный зал).

– пленарное заседание Верховной Рады (ул. Грушевского, 5, сессионный зал). 12:00 – брифинги представителей депутатских фракций и групп Верховной Рады (ул. Грушевского, 5, кулуары третьего этажа).

– брифинги представителей депутатских фракций и групп Верховной Рады (ул. Грушевского, 5, кулуары третьего этажа). 15:00 – брифинги народных депутатов Украины (ул. Грушевского, 5, кулуары третьего этажа).

– брифинги народных депутатов Украины (ул. Грушевского, 5, кулуары третьего этажа). 16:00 – внеочередное заседание Верховной Рады (ул. Грушевского, 5, сессионный зал).

Суды

10:00 – рассмотрение иска Киевской городской прокуратуры о признании незаконным строительства жилого комплекса на земле Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук в Северном апелляционном хозсуде Киева (ул. Шолуденко, 1).

– рассмотрение иска Киевской городской прокуратуры о признании незаконным строительства жилого комплекса на земле Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук в Северном апелляционном хозсуде Киева (ул. Шолуденко, 1). 14:00 – изучение доказательств по делу в отношении бывшего судьи Северодонецкого городского суда Луганской области, обвиняемого в получении неправомерной выгоды, подделке документов и хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения в Высшем антикоррупционном суде (с участием прокурора САП).

– изучение доказательств по делу в отношении бывшего судьи Северодонецкого городского суда Луганской области, обвиняемого в получении неправомерной выгоды, подделке документов и хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения в Высшем антикоррупционном суде (с участием прокурора САП). 16:00 – рассмотрение иска Александра Тупицкого об отстранении его от должности судьи КС в Кассационном административном суде в составе Верховного суда.

Киев

10:00 – акция "Нет! – незаконной застройке территории научных институтов!" возле Северного апелляционного хозяйственного суда (ул. Шолуденко, 1).

– акция "Нет! – незаконной застройке территории научных институтов!" возле Северного апелляционного хозяйственного суда (ул. Шолуденко, 1). 11:00 – заседание постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам экологической политики (ул. Крещатик, 36, 5 этаж, каб. 514).

– заседание постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам экологической политики (ул. Крещатик, 36, 5 этаж, каб. 514). 11:00 – заседание постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам транспорта, связи и рекламы (ул. Крещатик, 36, каб. 1017).

– заседание постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам транспорта, связи и рекламы (ул. Крещатик, 36, каб. 1017). 11:00 – пресс-тур по освещению процесса изготовления и установки на парковочных площадках Киева новых информационных табличек для водителей (ул. Озерная, 1, Оболонь).

Харьков

Орджоникидзевский райсуд продолжит рассмотрение дела экс-мэра Славянска Нели Штепы.

За рубежом