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Внеочередное заседание Рады и акция в поддержку медицинского каннабиса – анонсы СЕГОДНЯ

13 июля 2021 7:00

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Владимир Зеленский созвал на вторник внеочередное заседание ВР, на котором могут легализовать медицинский каннабис – и другие события

Заседание ВР и акция в поддержку легализации каннабиса / коллаж "Сегодня"

Заседание ВР и акция в поддержку легализации каннабиса / коллаж "Сегодня"

Мы собрали все самые важные предстоящие события 13 июля в Украине и мире для читателей "Сегодня".

Украина

  • 9:00 – заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в форме открытого слушания (ул. Смоленская, 19, к. 123).
  • 9:30 – акция тяжелобольных пациентов с требованием скорейшего принятия законопроекта № 5596 о легализации медицинского каннабиса под Верховной Радой. Детали.
  • 10:00 – открытие конференции высокого уровня "Стратегическое партнерство между ЕС и Украиной в сфере критического сырья и батарей" и пресс-конференция вице-президента Европейской комиссии (ЕК) Мароша Шефчовича и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Детали. Повестка дня. За событиями можно следить на канале Europe by Satellite.
  • 10:00 – заседание Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12-а).
  • 10:00 – заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (ул. Крещатик, 22, к. 633). Трансляция.
  • 11:00 – открытие форума "Украина 30. Гуманитарная политика" президентом Украины Владимиром Зеленским. Запланированы выступления художественного руководителя Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Ильи Хржановского (в 11:10), креативного директора архитектурной студии SUB Никласа Билдштейн Заара (в 11:20), художницы Марины Абрамович (в 11:30). Детали и трансляция: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube (КВЦ "Парковый", Парковая дорога, 16а).
  • 14:30 – онлайн-встреча с министром финансов Украины Сергеем Марченко на платформе Zoom. Ссылка на трансляцию будет доступна после регистрации.
  • 16:00 – заседание Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов НКРЭКУ (ул. Грушевского, 12/2, 8-й этаж, зал заседаний правительственных комитетов). Трансляция.
  • 16:00 – акция "Без зволікань та спекуляцій: закон – медичному канабісу!" с требованием к народным депутатам безотлагательно принять законопроект №5596 в соответствии с рекомендациями комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования у здания Верховной Рады Украины. Детали.
  • 18:00 – акция "Суд ЗеЛинча?!" у Офиса президента Украины (ул. Банковая, 11). Детали.
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Верховная Рада

  • 9:00 – заседание Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования (ул. Грушевского, 5, кулуары второго этажа).
  • 10:00 – пленарное заседание Верховной Рады (ул. Грушевского, 5, сессионный зал).
  • 12:00 – брифинги представителей депутатских фракций и групп Верховной Рады (ул. Грушевского, 5, кулуары третьего этажа).
  • 15:00 – брифинги народных депутатов Украины (ул. Грушевского, 5, кулуары третьего этажа).
  • 16:00 – внеочередное заседание Верховной Рады (ул. Грушевского, 5, сессионный зал).

Суды

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  • 10:00 – рассмотрение иска Киевской городской прокуратуры о признании незаконным строительства жилого комплекса на земле Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук в Северном апелляционном хозсуде Киева (ул. Шолуденко, 1).
  • 14:00 – изучение доказательств по делу в отношении бывшего судьи Северодонецкого городского суда Луганской области, обвиняемого в получении неправомерной выгоды, подделке документов и хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения в Высшем антикоррупционном суде (с участием прокурора САП).
  • 16:00 – рассмотрение иска Александра Тупицкого об отстранении его от должности судьи КС в Кассационном административном суде в составе Верховного суда.

Киев

  • 10:00 – акция "Нет! – незаконной застройке территории научных институтов!" возле Северного апелляционного хозяйственного суда (ул. Шолуденко, 1).
  • 11:00 – заседание постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам экологической политики (ул. Крещатик, 36, 5 этаж, каб. 514).
  • 11:00 – заседание постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам транспорта, связи и рекламы (ул. Крещатик, 36, каб. 1017).
  • 11:00 – пресс-тур по освещению процесса изготовления и установки на парковочных площадках Киева новых информационных табличек для водителей (ул. Озерная, 1, Оболонь).

Харьков

  • Орджоникидзевский райсуд продолжит рассмотрение дела экс-мэра Славянска Нели Штепы.

За рубежом

  • Международное энергетическое агентство обнародует ежемесячный обзор по рынку нефти.

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