Українська
$ 27,32
32,37
  1. Последние новости Украины

Рассмотрение отставки Авакова комитетом ВР и всеукраинский протест ветеранов МВД – анонсы СЕГОДНЯ

14 июля 2021 7:00

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Сегодня решится вопрос с голосованием за отставку главы МВД в Раде, а ветераны силовых структур выйдут на протест – и другие события

Арсен Аваков и протест ветеранов-силовиков / коллаж "Сегодня"

Арсен Аваков и протест ветеранов-силовиков / коллаж "Сегодня"

Мы собрали все самые важные предстоящие события 13 июля в Украине и мире для читателей "Сегодня".

Украина

  • 9:30 – всеукраинская массовая акция протеста ветеранов – пенсионеров всех силовых структур из столицы и регионов, требующих неотложного перерасчета пенсий, возле Верховной Рады. Аналогичные ветеранские мероприятия в этот день пройдут и в областных центрах.
  • 10:30 – завершение форума "Украина 30. Гуманитарная политика". Тема дня: "Язык. Коренные народы Украины". Детали и трансляция: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube (КВЦ "Парковый", Парковая дорога, 16а).
  • 11:00 – всеукраинская массовая акция протеста ветеранов – пенсионеров силовых структур продолжится перед зданием правительства.
  • Заседание Кабинета министров Украины.
  • 12:00 – заседание Совета по государственной поддержке кинематографии в онлайн-режиме (ул. Лаврская, 10).
  • 13:30 – акция "Цирк – это тюрьма и ежедневные пытки" в поддержку зоозащитных законопроектов №5366, №5406 и №5302 возле Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики (ул. Шелковичная, 4).
  • 12-й Международный Украинский энергетический форум Института Адама Смита (14-16 июля) в КВЦ "Парковый". Подробности и регистрация.
  • Тренинги по безопасности для журналистов и фрилансеров, которые освещают события в зонах боевых действий (14-16 июля) в конференц-зале и на полигоне, где участники отработают усвоенные навыки и пройдут стресс-тесты. Детали.
Реклама

Верховная Рада

  • 10:00 – пленарное заседание Верховной Рады Украины (ул. Грушевского, 5, сессионный зал).
  • 12:00 – брифинги представителей депутатских фракций и групп Верховной Рады (ул. Грушевского, 5, кулуары третьего этажа).
  • 14:15 – заседание Комитета по вопросам свободы слова (ул. Грушевского, 26/1, этаж 12, гостиница "Киев").
  • 14:30-15:00 – заседания комитетов Верховной Рады.
  • 15:00 – заседание Комитета по вопросам правоохранительной деятельности на котором рассмотрят заявление об отставке главы МВС Арсена Авакова (ул. Садовая, 3а, кабинет 727).

Суды

  • 10:00 – Кассационный административный суд в составе Верховного суда продолжит рассмотрение иска Александра Тупицкого по обжалованию указа президента Украины от 27 марта 2021 №124/2021 о назначении истца судьей Конституционного суда.
  • 10:00 – заседание Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а, каб. 504).
  • 10:00 – заседание Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а).
  • 14:00 – Киевский апелляционный суд рассмотрит апелляционную жалобу на оправдательный приговор догхантеру Святогору (ул. Соломенская, 2а).

Киев

  • 10:00 – заседание постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений (ул. Крещатик, 36, 4-й этаж, сессионный зал).
  • 10:00 – онлайн-прием в Управлении по вопросам рекламы КГГА с использованием технологии видеоконференций ZOOM. Детали.
  • 11:00 – заседание постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной политики (ул. Крещатик, 36, 10-й этаж, к. 1017).
  • 11:00 – митинг напротив посольства Кубы в Киеве – акция солидарности с кубинским народом (Бехтеревский пер., 5).
  • 14:00 – заседание постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства (ул. Крещатик, 36, каб.1017).

Кривой Рог

Не пропусти!
В тренде
После Авакова будут еще отставки министров. Гордон назвал фамилии
Дмитрий Гордон. Фото: скриншот
  • 11:00 – совещание по проблеме сброса сточных вод из пруда-накопителя балки Свистунова в реку Ингулец при участии представителей Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов и других министерств и ведомств (Офис Государственной экологической инспекции, ул. Героев АТО, 92).
Реклама

Херсонская область

  • 11:45 – брифинг на тему "Оккупационная власть нарушает ваши права в Крыму? Как защититься от противоправных действий оккупантов" на КПВВ "Каланчак". Детали.

За рубежом

Евросоюз

  • Европейская комиссия представит пакет законопроектов о климате, включая механизм трансграничного углеродного регулирования.

США

  • Федеральная резервная система США опубликует региональный экономический обзор Beige Book.
  • Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Главный народный синоптик Леонид Горбань о погоде на вторую половину лета, осень, зиму и на годы вперед
Главный народный синоптик Леонид Горбань о погоде на вторую половину лета, осень, зиму и на годы впередУкраина
Путин такого не ожидал: Марчук о противостоянии президента РФ с Зеленским
Путин такого не ожидал: Марчук о противостоянии президента РФ с ЗеленскимВласть
Доплаты к пенсиям за возраст повысят – когда будет индексация
Доплаты к пенсиям за возраст повысят – когда будет индексацияЭкономика
Сначала +40, а потом удар стихии: народный синоптик о погоде до конца июля
Сначала +40, а потом удар стихии: народный синоптик о погоде до конца июляУкраина
Почему Порошенко больше не станет президентом: новый фрагмент книги Мендель
Почему Порошенко больше не станет президентом: новый фрагмент книги МендельВласть
"Россия была ограблена". Путин назвал Украину "детищем СССР"Власть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять