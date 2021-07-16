Заседание СНБО и открытие Эйфелевой башни – анонсы СЕГОДНЯ

В пятницу уже традиционно соберется Совет нацбезопасности, а главную парижскую достопримечательность откроют для посетителей – и другие события

СНБО и очередь у Эйфелевой башни/коллаж "Сегодня"

Мы собрали все самые важные предстоящие события 16 июля в Украине и мире для читателей "Сегодня".

Украина

10:00 – заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в форме открытого слушания (ул. Смоленская, 19, к. 123).

– заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в форме открытого слушания (ул. Смоленская, 19, к. 123). 12:00 – заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (ул. Крещатик, 22, к. 633). Трансляция.

– заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (ул. Крещатик, 22, к. 633). Трансляция. 15:30 – пресс-брифинг Национальной комиссии по стандартам государственного языка на тему: "Экзамен на уровень владения государственным языком начался!" с участием главы Нацкомиссии по стандартам государственного языка Орыси Демской (Укринформ, ул. Б. Хмельницкого, 8/16). Трансляция.

– пресс-брифинг Национальной комиссии по стандартам государственного языка на тему: "Экзамен на уровень владения государственным языком начался!" с участием главы Нацкомиссии по стандартам государственного языка Орыси Демской (Укринформ, ул. Б. Хмельницкого, 8/16). Трансляция. 12-й Международный Украинский энергетический форум Института Адама Смита в КВЦ "Парковый" – "Фокус-день электроэнергии".

Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

18:00 – брифинг по результатам заседания СНБО (пресс-центр Офиса президента Украины, ул. Банковая, 11).

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Верховная Рада

8:30 – заседание Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

– заседание Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. 10:00 – пленарное заседание Верховной Рады. Час вопросов к правительству (ул. Грушевского, 5, сессионный зал).

– пленарное заседание Верховной Рады. Час вопросов к правительству (ул. Грушевского, 5, сессионный зал). 12:00 – брифинги представителей депутатских фракций и групп (ул. Грушевского, 5, кулуары третьего этажа).

– брифинги представителей депутатских фракций и групп (ул. Грушевского, 5, кулуары третьего этажа). 12:30 – организационное заседание депутатской группы по межпарламентским связям с Новой Зеландией (ул. Грушевского, 5, кулуары 3-го этажа).

Одесса

Форум "Эффективная промышленность для обороноспособности" (16-17 июля), организованный Укроборонпром совместно с Львовским форумом по безопасности, при поддержке Немецкого фонда Маршалла Соединенных Штатов, Фонда Ганса Зайделя в Украине, представительства НАТО в Украине и Независимой антикоррупционной комиссии.

Черкассы

XXIV чемпионат Украины и ХІ чемпионат мира по многоборью телохранителей (16-20 июля).

Черкасская область

8:30 – завершение международных соревнованиц малых тактических групп по прикладному многоборью "Турнир Государственной пограничной службы Украины памяти Василия Полякова" в Главном центре подготовки личного состава Госпогранслужбы Украины имени генерал-майора Игоря Момота.

За рубежом

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Франция

В Париже откроется для посетителей Эйфелева башня, закрытая из-за пандемии с 29 октября прошлого года.

Евросоюз