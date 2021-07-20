Внеочередное заседание Рады и Курбан-Байрам в Киеве – анонсы СЕГОДНЯ

Во вторник депутаты соберутся по вопросу реформы судопроизводства, а в Киеве запланировано празднование мусульманского праздника – и другие события

Верховная Рада и мечеть Ар-Рахма / коллаж "Сегодня"

Мы собрали все самые важные предстоящие события 19 июля в Украине и мире для читателей "Сегодня".

Украина

Видеоконференции рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной, а также экономической рабочей группы Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

9:00 – онлайн-брифинг министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко о ходе кампании вакцинации от COVID-19. Трансляция.

– онлайн-брифинг министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко о ходе кампании вакцинации от COVID-19. Трансляция. 10:00 – заседание Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а).

– заседание Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а). 10:00 – заседание Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы (НАГС, каб. 327, ул. Прорезная, 15).

– заседание Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы (НАГС, каб. 327, ул. Прорезная, 15). 10:00 – заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (ул. Крещатик, 22, к. 633). Трансляция.

– заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (ул. Крещатик, 22, к. 633). Трансляция. 10:30 – открытие форума "Украина 30. Трудовые ресурсы" (20-21 июля) с участием президента Украины Владимира Зеленского. Детали и трансляция: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube (КВЦ "Парковый", ул. Парковая дорога, 16а).

– открытие форума "Украина 30. Трудовые ресурсы" (20-21 июля) с участием президента Украины Владимира Зеленского. Детали и трансляция: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube (КВЦ "Парковый", ул. Парковая дорога, 16а). 14:00 – внеочередное пленарное заседание Верховной Рады – рассмотрение 10 проектов постановлений об отмене решений Верховной Рады о принятии законов, касающихся реформы судопроизводства (законопроекты №3711-р, №5068, №5069) и трансформации Укроборонпрома (№3822).

– внеочередное пленарное заседание Верховной Рады – рассмотрение 10 проектов постановлений об отмене решений Верховной Рады о принятии законов, касающихся реформы судопроизводства (законопроекты №3711-р, №5068, №5069) и трансформации Укроборонпрома (№3822). 14:00 – презентация нового сайта аренды объектов государственного имущества orenda.gov.ua (ул. Владимирская, 49а, конференц-центр Inveria Space, 2-й этаж, конференц-зал South).

– презентация нового сайта аренды объектов государственного имущества orenda.gov.ua (ул. Владимирская, 49а, конференц-центр Inveria Space, 2-й этаж, конференц-зал South). 15:30 – в Шестом апелляционном административном суде начнется заседание по делу Алексея Боленкова, который оспаривает решение СБУ о его выдворении из Украины (ул. Московская, 6).

– в Шестом апелляционном административном суде начнется заседание по делу Алексея Боленкова, который оспаривает решение СБУ о его выдворении из Украины (ул. Московская, 6). 15:30 – акция "Нет – политическим депортациям" в поддержку Алексея Боленкова у Шестого апелляционного административного суда. Детали.

– акция "Нет – политическим депортациям" в поддержку Алексея Боленкова у Шестого апелляционного административного суда. Детали. 16:00 – запуск международной информационной кампании Visit Ukraine – Summer in Ukraine для популяризации летнего отдыха в Украине среди иностранцев (МИД Украины, Михайловская пл., 1, подъезд № 3).

– запуск международной информационной кампании Visit Ukraine – Summer in Ukraine для популяризации летнего отдыха в Украине среди иностранцев (МИД Украины, Михайловская пл., 1, подъезд № 3). 19:00 – акция "Ищите настоящих убийц!", приуроченная к пятой годовщине убийства Павла Шеремета, возле Министерства внутренних дел (ул. Богомольца, 10). Детали.

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Киев

8:00 – празднование Курбан-Байрама (ул. Лукьяновская, 46).

– празднование Курбан-Байрама (ул. Лукьяновская, 46). 10:00 – заседание Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития (ул. Крещатик, 36, 4 этаж, сессионный зал).

– заседание Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития (ул. Крещатик, 36, 4 этаж, сессионный зал). 11:00 – празднование Международного дня шахмат и Дня шахмат в Украине в шахматной беседке парка им. Тараса Шевченко. Запланирован турнир и сеанс одновременной игры с международным гроссмейстером.

– празднование Международного дня шахмат и Дня шахмат в Украине в шахматной беседке парка им. Тараса Шевченко. Запланирован турнир и сеанс одновременной игры с международным гроссмейстером. 11:00 – акция "Защитим дом Барбана от произвола застройщиков" в Шевченковском районе столицы (ул. Обсерваторная, 6).

Львов

10:00 – очередное заседание по делу "В. Зеленский против С. Федыны и М. Звиробий" в Галицком районном суде. У здания суда пройдет акция. Детали.

За рубежом