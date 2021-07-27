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Суд по депортации Саакашвили и 1033-летие Крещения Киевской Руси – анонсы СЕГОДНЯ

27 июля 2021 7:00

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Бориспольский суд рассмотрит незаконность депортации Михаила Саакашвили в 2018 году, а в Киеве пройдет Крестный ход – и другие события

Депортация Саакашвили в 2018 году и Крестній ход в Киеве / коллаж "Сегодня"

Депортация Саакашвили в 2018 году и Крестній ход в Киеве / коллаж "Сегодня"

Мы собрали все самые важные предстоящие события 27 июля в Украине и мире для читателей "Сегодня".

Украина

  • 8:45 – встреча бронзового призера Олимпийских игр по дзюдо Дарьи Билодид в терминале D аэропорта "Борисполь" (рейс из Стамбула).
  • 10:00 – онлайн-брифинг о старте второго Bug Bounty "Дії": Минцифра приглашает всех желающих проверить безопасность приложения. Детали.
  • 10:00 – заседание Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а).
  • 10:00 – заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (ул. Крещатик, 22, к. 633). Трансляция.
  • 13:30 – украинские военнослужащие, получившие ранения во время боевых действий на востоке Украины, отправятся на лечение в Германию из Международного аэропорта "Борисполь" специально оснащенным медицинским самолетом Бундесвера.
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Праздничные мероприятия по случаю 1033-летия Крещения Киевской Руси и дня памяти святого равноапостольного князя Владимира (27-28 июля) на Владимирской горке и в Киево-Печерской Лавре.

  • 13:00 – на Владимирской горке начнется молебен.
  • 13:30 – Крестный ход со святынями от Владимирской горки к Киево-Печерской Лавре.
  • 17:00 – на площади перед Успенским собором начнется всенощное бдение. Святыни будут находиться в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских и доступны для поклонения всю ночь.

Суды

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  • 10:00 – заседание по делу о получении народным депутатом более 1,2 млн необоснованного актива в Высшем антикоррупционном суде (ул. Крещатик, 42а).
  • 10:00 – Кассационный административный суд в составе Верховного суда рассмотрит дело № 9901/45/21 по иску ООО "Новый формат ТВ".
  • 11:00 – Кассационный административный суд в составе Верховного суда рассмотрит дело № 9901/54/21 по иску ООО "ТВ Выбор".
  • 11:00 – заседание по "делу Шеремета" в Шевченковском районном суде Киева. Планируется рассмотрение дела по сути (ул. Дегтяревская, 31а).
  • 14:00 – рассмотрение дела о незаконной депортации Михаила Саакашвили в Польшу в Бориспольском суде.
  • 16:30 – рассмотрение апелляционных жалоб прокуроров и представителей пострадавших на оправдательный приговор суда первой инстанции Андрею Хандрикину в Киевском апелляционном суде (ул. Соломенская, 2а).

Киев

  • 11:00 – открытие выставки "Саяк-Седе: Большое сердце Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко", гд будут представлены живопись, скульптурные работы, графика и фотографии, созданные художниками в 50-х – 60-х годах во время путешествия в Арктику на побережье Баренцева моря (Dymchuk Gallery, ул. Ярославская, 21).
  • 12:00 – "прямая линия" с участием представителя ЗАО "АК "Киевводоканал" Валерия Люлина в контакт-центре Киева. Звонки будут приниматься до 13:00 по телефону 15-51.
  • 14:30 – круглый стол – презентация "Достижения и перспективы столицы в предоставлении услуг лицам, пострадавшим от насилия" ("Укринформ", ул. Б. Хмельницкого, 8/16). Трансляция.
  • 18:00 – вече и концерт по случаю Дня независимости Беларуси в знак солидарности с белорусским народом, который продолжает противостоять режиму Лукашенко (парк Т. Шевченко, возле памятника Кобзарю).

Одесса

  • 12:00 – открытие ХVІ Украинского муниципального форума Ассоциации городов Украины (27-29 июля).

За рубежом

  • Международный валютный фонд опубликует обновленный прогноз мировой экономики.

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