В Киеве покажут Конституцию Пилипа Орлика, а страны БРИКС проведут форум – анонсы СЕГОДНЯ

В Софийском соборе начнется экспонирование оригинала исторического документа 1710 года, а Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР проведут форум и выставку