Заседание ТКГ по затоплению шахт на Донбассе и встреча глав МИД ЕС – анонсы СЕГОДНЯ

Запланирована встреча экспертной группы ТКГ по экологическим проблемам вдоль линии разграничения, а министры Евросоюза обсудят ситуацию в Афганистане

Затопление шахт на Донбассе и заседание министров ЕС / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы собрали все самые важные предстоящие события 2 сентября в Украине и мире для читателей "Сегодня".

Украина

Первое заседание Экспертной группы по экологическим вопросам затопления шахт вдоль линии разграничения в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

10:00 – Печерский райсуд Киева рассмотрит ходатайство о продлении меры пресечения Виктору Медведчуку (ул. Владимирская, 15).

– Печерский райсуд Киева рассмотрит ходатайство о продлении меры пресечения Виктору Медведчуку (ул. Владимирская, 15). 10:00 – заседание Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а).

– заседание Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а). 10:00 – Большая палата Конституционного суда Украины на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассмотрит дело по конституционному представлению 56 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины отдельных положений закона "О полном общем среднем образовании" от 16 января 2020 года № 463-IX.

– Большая палата Конституционного суда Украины на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассмотрит дело по конституционному представлению 56 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины отдельных положений закона "О полном общем среднем образовании" от 16 января 2020 года № 463-IX. 11:00 – судебное разбирательство иска КП "Киевтеплоэнерго" к АО "Укргазвыдобування" в Хозяйственном суде Киева.

– судебное разбирательство иска КП "Киевтеплоэнерго" к АО "Укргазвыдобування" в Хозяйственном суде Киева. 11:00 – заседание Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в режиме онлайн (ул. Прорезная, 2).

– заседание Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в режиме онлайн (ул. Прорезная, 2). 11:00 – заседание по делу Семена Семенченко в Соломенском райсуде Киева (ул. Полковника Шутова, 1). Детали.

– заседание по делу Семена Семенченко в Соломенском райсуде Киева (ул. Полковника Шутова, 1). Детали. 14:00 – заседание Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы (НАГС, каб. 327, ул. Прорезная, 15).

– заседание Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы (НАГС, каб. 327, ул. Прорезная, 15). 16:00 – прямая трансляция онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности с участием украинских и мировых политиков, дипломатов и экспертов. В центре внимания первой дискуссии в новом сезоне – результаты встречи президентов США и Украины. Транслция в YouTube.

– прямая трансляция онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности с участием украинских и мировых политиков, дипломатов и экспертов. В центре внимания первой дискуссии в новом сезоне – результаты встречи президентов США и Украины. Транслция в YouTube. 21:00 – церемония закрытия фестиваля высокого искусства Bouquet Kyiv Stage 2021 в "Софии Киевской".

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Одесса

14:30 – презентация скульптуры "Звуки Города". С помощью комбинации программ звукового дизайна и 3D-визуализации художники трансформировали аудиодорожки в арт-объект (ул. Центральный аэропорт 2, зона регистрации). Детали.

Трускавец

V Форум местного развития (гостиница "Миротель", площадь Кобзаря, 1).

За рубежом

Словения

Неформальная встреча министров иностранных дел ЕС в городе Брдо-при-Кранью, посвященная последним событиям в Афганистане.

Германия

Забастовка профсоюза работников железнодорожного транспорта ФРГ GDL.

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Казахстан

В Актау пройдет второй этап (силовая фаза) учений "Каспий-антитеррор 2021".

Киргизия

В Баткенской и Ошской областях 2-4 сентября пройдут военные учения "Юг 2021".

ООН

ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) опубликует ежемесячный индекс продовольственных цен.

ОЭСР