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Заседание ТКГ по затоплению шахт на Донбассе и встреча глав МИД ЕС – анонсы СЕГОДНЯ

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
2 сентября, 07:00
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Запланирована встреча экспертной группы ТКГ по экологическим проблемам вдоль линии разграничения, а министры Евросоюза обсудят ситуацию в Афганистане
Затопление шахт на Донбассе и заседание министров ЕС
Затопление шахт на Донбассе и заседание министров ЕС / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы собрали все самые важные предстоящие события 2 сентября в Украине и мире для читателей "Сегодня".

Украина

  • Первое заседание Экспертной группы по экологическим вопросам затопления шахт вдоль линии разграничения в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
  • 10:00 – Печерский райсуд Киева рассмотрит ходатайство о продлении меры пресечения Виктору Медведчуку (ул. Владимирская, 15).
  • 10:00 – заседание Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а).
  • 10:00 – Большая палата Конституционного суда Украины на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассмотрит дело по конституционному представлению 56 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины отдельных положений закона "О полном общем среднем образовании" от 16 января 2020 года № 463-IX.
  • 11:00 – судебное разбирательство иска КП "Киевтеплоэнерго" к АО "Укргазвыдобування" в Хозяйственном суде Киева.
  • 11:00 – заседание Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в режиме онлайн (ул. Прорезная, 2).
  • 11:00 – заседание по делу Семена Семенченко в Соломенском райсуде Киева (ул. Полковника Шутова, 1). Детали.
  • 14:00 – заседание Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы (НАГС, каб. 327, ул. Прорезная, 15).
  • 16:00 – прямая трансляция онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности с участием украинских и мировых политиков, дипломатов и экспертов. В центре внимания первой дискуссии в новом сезоне – результаты встречи президентов США и Украины. Транслция в YouTube.
  • 21:00 – церемония закрытия фестиваля высокого искусства Bouquet Kyiv Stage 2021 в "Софии Киевской".
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Одесса

  • 14:30 – презентация скульптуры "Звуки Города". С помощью комбинации программ звукового дизайна и 3D-визуализации художники трансформировали аудиодорожки в арт-объект (ул. Центральный аэропорт 2, зона регистрации). Детали.

Трускавец

  • V Форум местного развития (гостиница "Миротель", площадь Кобзаря, 1).

За рубежом

Словения

  • Неформальная встреча министров иностранных дел ЕС в городе Брдо-при-Кранью, посвященная последним событиям в Афганистане.

Германия

  • Забастовка профсоюза работников железнодорожного транспорта ФРГ GDL.
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Казахстан

  • В Актау пройдет второй этап (силовая фаза) учений "Каспий-антитеррор 2021".

Киргизия

  • В Баткенской и Ошской областях 2-4 сентября пройдут военные учения "Юг 2021".

ООН

  • ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) опубликует ежемесячный индекс продовольственных цен.

ОЭСР

  • ОЭСР опубликует данные о потребительских ценах во входящих в организацию странах за июль.

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1 сентября 1991. В школах приступают к глубокому изучению и осмыслению истории Украины и ее культуры...

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