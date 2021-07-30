Анталия и Мармарис в огне: Украина отправили в Турцию два самолета ГСЧС

Зеленский пообещал помощь Турции во время телефонного разговора с Эрдоганом / Фото: коллаж "Сегодня"

Украина направила в Турцию два пожарных самолета ГСЧС, для помощи в борьбе с пожарами в Анталии и Мармарисе.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Как и обещал, два пожарных самолета ГСЧС с экипажами и группой обеспечения сегодня вылетели в Турцию для помощи в тушении масштабных лесных пожаров. После личного обращения я попросил наших опытных специалистов помочь турецким пожарным преодолеть эту беду", – написал президент.

Отметим, что Зеленский пообещал помощь Турции во время телефонного разговора с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он выразил свои соболезнования и пообещал направить украинских специалистов.

Напомним, Турция уже двое суток борется с огнем на популярном среди украинских курорте Анталья. Власти подтвердили информацию о первых погибших – в огне сгорели три человека.

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Через день после начала масштабных лесных пожаров на турецком курорте Анталья аналогичная ситуация сложилась на другом курорте Турции – на бирюзовом берегу в Мармарисе. Здесь огонь вплотную подходит к отелям на побережье.