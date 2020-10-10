Антибиотики не действуют на коронавирус – врач

Антибиотики в лечении коронавирусной инфекции назначаются в очень редких случаях. Как правило, с профилактической целью пациентам из группы риска. Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская.

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"Рутинное назначение всем подряд антибиотиков – этого делать просто нельзя. Потому что болезнь очень долгая, изматывающая. И люди, поступившие в стационар, уже в первую неделю умудряются антибиотики резерва принимать. Этого категорически делать нельзя", – рассказала Голубовская.

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По словам врача, когда болезнь только началась, действительно были рекомендации о назначении некоторых антибиотиков, однако с течением времени стала понятна их неэффективность. В обновленном протоколе лечения, которым будут пользоваться наши врачи, назначение антибиотиков сильно ограничено. Однако, говорит Голубовская, проблема не только в людях, которые начинают пить антибиотики без назначения, но и в некоторых докторах.

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"То, что антибиотики на вирус совершенно не действуют, а температура может быть 40, и врачам очень тяжело преодолеть для себя этот порог – при такой температуре не назначать антибиотик", – говорит инфекционист.

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Напомним, в Украине за последние сутки выявили 5804 новых случая инфицирования коронавирусом. Это наибольший суточный прирост заразившихся с начала эпидемии.

Также коронавирусный рекорд установил Киев – коронавирус обнаружили у 567 человек.

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