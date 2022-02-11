Антибиотики только по е-рецепту. Когда в Украине введут новое правило

Следующим этапом планируется запуск таких рецептов на наркотические средства и все рецептурные препараты

Минздрав будет контролировать оборот антибиотиков / Фото: Коллаж: Сегодня

С апреля все антибиотики, которые зарегистрированы в Украине, будут отпускаться в аптеках только при наличии у пациента электронного рецепта.

Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Мария Карчевич.

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"Начиная с апреля, все антибиотики, которые зарегистрированы в Украине, будут отпускаться в аптеках только при наличии у пациента электронного рецепта", – сказала Карчевич.

Такая ситуация сложилась из-за проблемы бесконтрольного применения этих препаратов, что может вызвать резистентность, то есть устойчивость бактерий к антибиотикам при лечении все большего количества болезней".

"После запуска электронного рецепта на антибиотики следующими этапами планируется запуск таких рецептов на наркотические средства и все рецептурные препараты", – добавила она.

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Подробнее об антибиотиках

Как пишет Wikipedia, антибиотики – это вещества, полученные природным, полусинтетическим или синтетическим путем, которые уничтожают бактерии или задерживают их рост. Если придерживаться объективности в формулировках, то лишь вещества природного происхождения имеют право называться антибиотиками, а все остальные должны именоваться антибактериальными препаратами.

Но для удобства все медикаменты антибактериального действия, несмотря на их природное, синтетическое или комбинированное происхождения, все-таки называют антибиотиками. Стоит отметить, что группа антибактериальных препаратов является одной из подгрупп антимикробных средств.

Действие антибиотиков не распространяется на вирусы, поэтому их применение бесполезно для лечения вирусных заболеваний (респираторных вирусных инфекций, вирусной пневмонии, гепатита, ветряной оспы, герпеса, краснухи, кори). Но их назначают в случаях тяжелого течения болезни, чтобы предотвратить вторичные бактериальные инфекции.

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