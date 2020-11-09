Антициклон несет в Украину мороз: украинцев предупредили о похолодании

Украинцам пора серьезно утепляться, температура на улице будет падать

Антициклон в Украине будет способствовать сухой погоде, но принесет похолодание: если завтра местами еще будет больше 10 градусов, то до конца недели температура будет постепенно падать, ночью ожидается мороз.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, антициклон будет определять погоду в Украине до конца недели – блокирует дожди, но притягивает морозы.

"В большинстве наших областей будет сухо, разве что какая-то морось из тумана, а дымки с туманами ухудшат видимость и по-своему увлажнят воздух. Температура воздуха потихоньку сползает вниз: завтра днем ​​еще ожидается 8-13 градусов, а затем, в течение недели, будет холодать к ночным морозам и дневным 3-7 градусов", – написала Диденко.

В тренде Антициклон Ramesh принесет хорошую погоду: где на выходных будет теплее всего

В Киеве вторник будет без дождя, с периодическими туманами, а днем ​​даже с возможным солнечными прояснениями. Ближайшей ночью ожидается 2-4 градуса, а завтра днем ​​в столице около +8. Синоптик добавила, что в дальнейшем в Киеве температура воздуха будет постепенно снижаться.

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Как сообщали новости "Сегодня", популярный украинский курорт засыпало снегом, а температура воздуха там снизилась до -4 градусов.

Видео: Сегодня

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