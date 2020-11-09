Антициклон несет в Украину мороз: украинцев предупредили о похолодании

Антициклон в Украине будет способствовать сухой погоде, но принесет похолодание: если завтра местами еще будет больше 10 градусов, то до конца недели температура будет постепенно падать, ночью ожидается мороз.
Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.
По ее словам, антициклон будет определять погоду в Украине до конца недели – блокирует дожди, но притягивает морозы.
"В большинстве наших областей будет сухо, разве что какая-то морось из тумана, а дымки с туманами ухудшат видимость и по-своему увлажнят воздух. Температура воздуха потихоньку сползает вниз: завтра днем еще ожидается 8-13 градусов, а затем, в течение недели, будет холодать к ночным морозам и дневным 3-7 градусов", – написала Диденко.
В Киеве вторник будет без дождя, с периодическими туманами, а днем даже с возможным солнечными прояснениями. Ближайшей ночью ожидается 2-4 градуса, а завтра днем в столице около +8. Синоптик добавила, что в дальнейшем в Киеве температура воздуха будет постепенно снижаться.
Как сообщали новости "Сегодня", популярный украинский курорт засыпало снегом, а температура воздуха там снизилась до -4 градусов.
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