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Антициклон "Пегги" изменит погоду в Украине: идет настоящая весна

8 апреля, 13:25

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Несмотря на грядущее потепление, ночью еще ожидается мороз

В Украину возвращается тепло. Уже завтра потеплеет до +11, а на выходных еще больше. При этом прекратятся дожди и снег – везде будет сухо.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, погоду в Украине будет формировать антициклон "Пегги" (карта), который принесет нам много солнца и настоящее апрельское тепло.

9 апреля температура воздуха поднимется до 7-11 градусов.

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А вот ночью еще будет пару градусов мороза.

В пятницу ожидается сухая и солнечная погода. Лишь ближайшей ночью на Приазовье будет небольшой дождь.

В тренде
"Северный поток – 2" и Вторая мировая война (укр.)

В Киеве будет тоже сухо и тепло, до 10 градусов.

Диденко отметила, что существенно потеплеет на выходных: в течение субботы-воскресенья юго-западный ветер принесет в большинство областей 12-18 градусов (карта), в Киеве до +17. Читайте подробнее о потеплении в Украине.

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Как сообщали новости "Сегодня", в Карпатах ударил мороз, а горы замело снегом.

Смотрите также в сюжете, как Европу снова заметает снегом:

Видео: Сегодня

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погода прогноз погоды синоптик наталка диденко

Источник: Сегодня

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