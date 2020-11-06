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Антициклон Ramesh принесет хорошую погоду: где на выходных будет теплее всего

6 ноября, 15:16

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

На улице будет не сильно холодно, ветер слабый и никаких дождей

На выходных до Украины похолодание еще не доберется. В субботу и воскресенье ожидается довольно комфортная погода как для ноября, без дождей и местами даже до +15.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, антициклон Ramesh не пустит в Украину дожди на выходных, но будут туманы. Ветер северо-западный, умеренный, временами порывистый.

"Температура воздуха на субботу-воскресенье немного повысится, в течение дня 8-13 градусов, на юге 12-15 градусов. В Киеве 7-8 ноября дождей не будет. Периодически туман. В ночные часы ожидается 5-7 градусов, в течение дня +10 … Поэтому выходные хотя и будут с облаками, но все же не мокрыми и не морозными", – написала Диденко.

В тренде
Антициклон Ramesh принесет хорошую погоду: где на выходных будет теплее всего

Синоптик предупредила, что уже на следующей неделе в Украину будет задувать воздух арктического происхождения, который приведет к первым морозам.

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Как сообщали новости "Сегодня", популярный украинский курорт засыпало снегом, а температура воздуха там снизилась до -4 градусов.

Тем временем синоптики прогнозируют, что ноябрь, в отличие от двух предыдущих, наполовину летних месяцев, с первых дней покажет, что он месяц осенний – с холодными дождями, мокрым снегом и даже заморозками. Читайте подробней прогноз погоды на ноябрь.

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Источник: Сегодня

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