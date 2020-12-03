В Украине 4 декабря ожидается сухая погода, а температура воздуха будет колебаться от -1 на востоке до +12 на юге. Об этом сообщила в Facebook Наталия Диденко.

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По ее словам, в пятницу ожидается сильный ветер юго-восточного направления, а штормовой ветер будет на западе, севере, в Приазовье и в Винницкой области (на карте усиленный ветер отмечен розовым цветом).

А вот осадков в Украине не будет – их не пустит на территорию нашей страны антициклон Xavier.

Температура воздуха завтра будет колебаться в пределах 0-4 градусов тепла, на востоке местами до -1 градуса.

В тренде Антициклон Xavier прикроет Украину от дождей и снега: прогноз погоды на пятницу

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В западных областях и на юге до 4-8 градусов выше нуля, в Крыму до 9-12 градусов.

В Киеве 4 декабря без существенных осадков, но ветряно. Ночью до -2 градусов, днем ​​1-3 градуса тепла.

"Между прочим, на западе в субботу потеплеет до +10 градусов, но в воскресенье снова похолодает", – добавила Диденко.

Отметим, что среднемесячная температура ноября в Киеве составила 3,8 градуса тепла, что выше климатической нормы на 1,7 градуса. В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского говорят, что температурный режим нынешнего ноября в столице был достаточно контрастным, ибо первая декада оказалась теплее климатической нормы почти на 4 градуса, вторая – холодней на полградуса, а температурный режим третьей декады вновь превысил средние многолетние показатели на 2,4 градуса. Тем временем сайт "Сегодня" узнал, какой будет погода в декабре.

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