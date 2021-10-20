Антирекорды коронавируса. За сутки заболели почти 19 тыс. человек

Из них заболели 1 447 детей и 435 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализированы 5 468 человек

В Украине обнаружили новые случаи COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за последние сутки обнаружили 18 912 новых случая инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает Минздрав.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 679 185 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 495 жителей Украины (всего – 61 843). Вылечить удалось 2 344 799 инфицированных (7 605 – за последние сутки).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1606), Днепропетровской (1253), Харьковской (1242), Запорожской (1225) и Донецкой (1040) областях.

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Количество зараженных в регионах за сутки:

г. Киев – 1023 случая;

Винницкая область – 444 случая;

Волынская область – 496 случаев;

Днепропетровская область – 1253 случая;

Донецкая область – 1040 случаев;

Житомирская область – 640 случаев;

Закарпатская область – 239 случаев;

Запорожская область – 1225 случаев;

Ивано-Франковская область – 446 случаев;

Киевская область – 562 случая;

Кировоградская область – 112 случаев;

Луганская область – 742 случая;

Львовская область – 943 случая;

Николаевская область – 437 случаев;

Одесская область – 1606 случаев;

Полтавская область – 935 случаев;

Ровенская область – 782 случая;

Сумская область – 912 случаев;

Тернопольская область – 588 случаев;

Харьковская область – 1242 случая;

Херсонская область – 947 случаев;

Хмельницкая область – 954 случая;

Черкасская область – 544 случая;

Черновицкая область – 622 случая;

Черниговская область – 178 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В Украине выросли темпы COVID-вакцинации

В Украине за 18 октября прививку от коронавируса сделали 193 069 человек.

С начала прививочной кампании привито 8 065 762 человека, из них получили одну дозу – 8 065 760 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 573 564 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

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Всего проведено 14 635 480 прививок.

За прошедшие сутки работали:

957 мобильных бригад по иммунизации;

3010 пунктов прививки;

349 центров вакцинации населения.

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