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Антирекорды коронавируса. За сутки заболели почти 19 тыс. человек

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
20 октября, 08:15
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Из них заболели 1 447 детей и 435 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализированы 5 468 человек
В Украине обнаружили новые случаи COVID-19
В Украине обнаружили новые случаи COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за последние сутки обнаружили 18 912 новых случая инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает Минздрав.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 679 185 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 495 жителей Украины (всего – 61 843). Вылечить удалось 2 344 799 инфицированных (7 605 – за последние сутки).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1606), Днепропетровской (1253), Харьковской (1242), Запорожской (1225) и Донецкой (1040) областях.

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Количество зараженных в регионах за сутки:

  • г. Киев – 1023 случая;
  • Винницкая область – 444 случая;
  • Волынская область – 496 случаев;
  • Днепропетровская область – 1253 случая;
  • Донецкая область – 1040 случаев;
  • Житомирская область – 640 случаев;
  • Закарпатская область – 239 случаев;
  • Запорожская область – 1225 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 446 случаев;
  • Киевская область – 562 случая;
  • Кировоградская область – 112 случаев;
  • Луганская область – 742 случая;
  • Львовская область – 943 случая;
  • Николаевская область – 437 случаев;
  • Одесская область – 1606 случаев;
  • Полтавская область – 935 случаев;
  • Ровенская область – 782 случая;
  • Сумская область – 912 случаев;
  • Тернопольская область – 588 случаев;
  • Харьковская область – 1242 случая;
  • Херсонская область – 947 случаев;
  • Хмельницкая область – 954 случая;
  • Черкасская область – 544 случая;
  • Черновицкая область – 622 случая;
  • Черниговская область – 178 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В Украине выросли темпы COVID-вакцинации

В Украине за 18 октября прививку от коронавируса сделали 193 069 человек.

С начала прививочной кампании привито 8 065 762 человека, из них получили одну дозу – 8 065 760 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 573 564 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

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Всего проведено 14 635 480 прививок.

За прошедшие сутки работали:

  • 957 мобильных бригад по иммунизации;
  • 3010 пунктов прививки;
  • 349 центров вакцинации населения.

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