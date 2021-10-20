Антирекорды коронавируса. За сутки заболели почти 19 тыс. человек

В Украине за последние сутки обнаружили 18 912 новых случая инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщает Минздрав.
Всего инфекцию подтвердили у 2 679 185 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 495 жителей Украины (всего – 61 843). Вылечить удалось 2 344 799 инфицированных (7 605 – за последние сутки).
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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1606), Днепропетровской (1253), Харьковской (1242), Запорожской (1225) и Донецкой (1040) областях.
Количество зараженных в регионах за сутки:
- г. Киев – 1023 случая;
- Винницкая область – 444 случая;
- Волынская область – 496 случаев;
- Днепропетровская область – 1253 случая;
- Донецкая область – 1040 случаев;
- Житомирская область – 640 случаев;
- Закарпатская область – 239 случаев;
- Запорожская область – 1225 случаев;
- Ивано-Франковская область – 446 случаев;
- Киевская область – 562 случая;
- Кировоградская область – 112 случаев;
- Луганская область – 742 случая;
- Львовская область – 943 случая;
- Николаевская область – 437 случаев;
- Одесская область – 1606 случаев;
- Полтавская область – 935 случаев;
- Ровенская область – 782 случая;
- Сумская область – 912 случаев;
- Тернопольская область – 588 случаев;
- Харьковская область – 1242 случая;
- Херсонская область – 947 случаев;
- Хмельницкая область – 954 случая;
- Черкасская область – 544 случая;
- Черновицкая область – 622 случая;
- Черниговская область – 178 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
В Украине выросли темпы COVID-вакцинации
В Украине за 18 октября прививку от коронавируса сделали 193 069 человек.
С начала прививочной кампании привито 8 065 762 человека, из них получили одну дозу – 8 065 760 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 573 564 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).
Всего проведено 14 635 480 прививок.
За прошедшие сутки работали:
- 957 мобильных бригад по иммунизации;
- 3010 пунктов прививки;
- 349 центров вакцинации населения.
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