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Антитела не помогли. Как перенес "Омикрон" заболевший киевлянин

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
22 декабря, 16:59
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В Киеве уже обнаружили первый случай заражения штаммом коронавируса "Омикрон"
В Украине уже обнаружили "Омикрон"
В Украине уже обнаружили "Омикрон" / Фото: Коллаж: Сегодня

Мужчина, у которого был выявлен штамм коронавируса "Омикрон", в Киеве ни с кем не контактировал. Сразу по прилету из ОАЭ он самоизолировался, поскольку чувствовал легкое недомогание.

Об этом рассказал сайту "Сегодня" главный санитарный врач Киева Сергей Чумак.

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Известно, что заболевший дважды сдавал тесты на коронавирус в частных лабораториях.

"И дважды они были негативными. Он обратился в частную клинику и образцы его биоматериала передали на секвенирование, которое подтвердило штамм "Омикрон". К тому времени мужчину уже выписали из клиники", – рассказал Чумак.

Ранее мужчина уже болел коронавирусом

До этого пациент уже переболел коронавирусом, а также был вакцинированным.

"Нам неизвестно, какой именно вакциной был вакцинирован пациент. Да, после этого он подхватил штамм вируса "Омикрон", но перенес его в легкой форме. А для безопасности самоизолировался дома", – сказал Сергей Чумак.

Секвенирование проводится выборочно

"Образцы материалов мы передаем в Центр общественного здоровья. На прошлой неделе, например, передали 40 образцов, на позапрошлой неделе 50. Пока это единственный случай штамма вируса "Омикрон", который официально был подтвержден в Киеве после секвенирования", – добавил Сергей Чумак.

"Омикрон" в Киеве

Напомним, как в Киеве выявили первый случай заражения штаммом коронавируса "Омикрон".

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Как рассказал главный санитарный врач Киева Сергей Чумак, это был мужчина, которому 41 год. Его биоматериалы направили в Центр общественного здоровья на секвенирование. Там был установлен новый штамм вируса.

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