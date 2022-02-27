Антивоенные протесты в Беларуси: силовики задержали уже 88 человек

В Беларуси 27 февраля задержали на акциях протеста возле избирательных участков, где проходит голосование на референдуме по изменению Конституции, 88 человек. Люди устроили акции протеста против войны в Украине.
Об этом сообщили в правозащитном центре "Весна".
Где прошли задержания:
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- в Минске,
- Гродно,
- Гомеле,
- Витебске,
- Могилеве,
- Барановичах,
- Лиде,
- Полоцке,
- Новополоцке,
- Жодине,
- Светлогорске,
- Заславле,
- Бобруйске,
- Докшицах.
Оппозиция призвала противников власти собраться в воскресенье днем возле избирательных участков и высказать протест в связи с войной России против Украины. Она также призвала своих сторонников собраться на акцию протеста возле Генштаба белорусской армии. Собравшиеся были разогнаны силовиками.
Зеленский обратился к белорусам
Президент Владимир Зеленский призвал белорусов опомниться, поскольку сейчас они явно проявляют недружественное отношение – с территории Беларуси идет техника и летят ракеты. Об этом он сказал в своем новом видеообращении.
Он отметил, что сейчас многие украинские города выживают в таких условиях, которые последний раз были в Украине и Беларуси во время Второй мировой войны.
"На войне, которая идет сейчас, вы с нами не на одной стороне. Увы. С вашей территории войска РФ по Украине запускают ракеты: с вашей территории убивают наших детей, разрушают дома, пытаются взорвать все, что было построено за десятилетия", – сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что сейчас на белорусском референдуме люди решают, кем быть дальше.
"Будьте Беларусью, а не Россией. Этот выбор вы делаете именно сейчас", – резюмировал он.
Как мы уже писали, сегодня с территории Беларуси была запущена крылатая ракета в сторону Киева, но ее удалось перехватить Воздушным силам Украины.