"Антонов" выпустил новейший самолет без российских комплектующих

Украина доказала, что может обойтись без авиационных комплектующих из РФ, и со стапелей государственного авиастроительного предприятия "Антонов" сошел планер первого серийного транспортного самолета Ан-178 без российских деталей.

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Об этом в интервью Укринформу сообщил президент ГП "Антонов" Александр Лось.

"Это первый самолет без единой российской детали. Нас обвиняют в том, что несколько лет мы не выпускали серийные самолеты. Но с началом военной российской агрессии в 2014 году мы потеряли не только рынок сбыта, но и рынок поставки важных компонентов. Некоторое время заняло импортозамещение и поиск новых поставщиков", – сказал Лось.

По его словам, именно на этом типе самолета около 2/3 оборудования корпораций США, еще треть – отечественного.

"Проектную работу по замещению российских комплектующих мы провели за свой счет. Широкая международная кооперация предусматривалась еще в 2010-2011 годах при разработке проекта Ан-178. В 2015-2016 годах мы просто продолжили эту планомерную работу", – сказал президент ГП "Антонов".

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Ан-178 – новейший украинский ближнемагистральный транспортный самолет с турбореактивными двигателями. Разработан киевским ГП "Антонов" на базе пассажирского Ан-158 (Ан-148-200).

Создание самолета началось в 2010 году, первый полет самолет совершил 7 мая 2015 года.

Напомним, Министерство внутренних дел закупит 13 отечественных самолетов для нужд своих подразделений. МВД станет первым государственным органом, который приобретет украинские АН-178. Девять авиасудов будут работать для нужд ГСЧС, в частности – при тушении пожаров.

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