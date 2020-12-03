Аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова спасают жизни в Уманской больнице

За считанные дни палаты Уманской районной больницы заполнили больные COVID-19. Сейчас там принимают самое большое количество пациентов среди медицинских учреждений всей Черкасской области. Справятся ли медики с этой проблемой?

Реклама

Отделение рассчитано на 35 коек, и оно полностью заполнено, говорит анестезиолог Анна Сулима, которая работает на передовой борьбы с коронавирусом. В палате интенсивной терапии Уманской райбольницы спасают тяжелобольных пациентов.

В Черкасской области уже несколько недель – стремительный рост заболеваемости. Инфицированных принимают 19 медицинских учреждений.

"Мы разворачиваем дополнительные койки. То есть у нас уже в области развернуто 1500 коечного фонда", – говорит заместитель главы Черкасской ОГА Лариса Кошевая.

Самый большой поток больных COVID-19 направляют именно в Уманскую районную больницу. Коронавирусные отделения здесь развернули с начала ноября.

"У нас в данный момент развернуты три отделения для оказания помощи пациентам с коронавирусом. В том числе и палата интенсивной терапии на шесть человек, которая заполнена", – рассказывает медицинский директор Уманской районной больницы Александр Кучмий.

Медики работают в сверхтяжелых условиях. Спасая пациентов, рискуют своим здоровьем. Только в этой больнице коронавирусной инфекцией заразились полсотни сотрудников. К счастью, все переносят в легкой форме, и персонал после выздоровления возвращается к работе.

"Физически мы привыкли к такой нагрузке. Мы работаем, мы привыкли. Но эмоционально, за каждого переживать и если, не дай Бог, они умирают, это просто эмоционально очень тяжело", – сетует анестезиолог Анна Сулима.

Реклама

В Черкасской области от COVID-19 погибли более 200 пациентов. Врачи уверены, что спасти больше жизней поможет новое медицинское оборудование.

Более 200 современных аппаратов искусственной вентиляции легких украинским государственным медицинским учреждениям передает Фонд Рината Ахметова. Высокотехнологичное оборудование получает и Уманская районная больница.

"Хочется от всего коллектива выразить благодарность Фонду Рината Ахметова", – говорит медицинский директор Уманского районной больницы Александр Кучма.

Фонд первым в Украине вступил в борьбу с коронавирусом и предоставил отечественной медицине рекордную помощь. Аппараты ИВЛ уже получили больницы 19 регионов страны

"Очень благодарны Ринату Ахметову за его помощь, за его заботу, так как здоровье – самое главное в наше время", – вторит врач-анестезиолог Анна Сулима.

Видео: Сегодня

Напомним, в Херсонской области не хватало ИВЛ-аппаратов, однако Фонд Рината Ахметова решил проблему.

Также говорилось, что Фонд Рината Ахметова помогает Петропавловской больнице, которая расположена у линии разграничения в Луганской области, лечить больных COVID-19. Медикам переданы современные аппараты искусственной вентиляции легких и тесты на коронавирус.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама