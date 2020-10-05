Аптечные скидки действуют до 15 октября

Скидки в фармбрендах «Аптека АНЦ», «Благодия», «Аптека Копійка» та «Аптека Шар@» действуют до 15 октября 2020 года включительно.

В этот период можно приобрести нужные товары дешевле. Большая акция "Від гвинта" продолжается, чтобы все желающие успели сделать покупки по сниженным до 40% ценам.

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Скидки действуют с 1 сентября 2020 года. Сейчас украинцы могут сэкономить до 40%, покупая медикаменты, витамины, средства гигиены и так далее. Акция в аптеках под брендами "Аптека АНЦ", "Благодия", "Аптека Копійка" та "Аптека Шар@"предполагает снижение цен на безрецептурные препараты от симптомов сезонной простуды – кашля, повышенной температуры, насморка, боли в горле. Можно сделать покупку по акционной цене, чтобы под рукой было все, что иногда может пригодиться осенью. Скидки также действуют на препараты от боли, геморроя или заболеваний печени. Малышу можно до 40% дешевле приобрести пробиотик или мазь от пеленочного дерматита.

Если вводите ребенку прикорм, обратите внимание на овощные или фруктовые пюре и молочные каши по акционным ценам. Рекомендованный возраст ребенка можете посмотреть на индивидуальной упаковке. Будущим мамам, возможно, пригодится масло от растяжек для ухода за телом.

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Если собираетесь в командировку или делаете большие семейные запасы, купите со скидкой зубную пасту или средства гигиены. Ассортимент акционных товаров действительно большой. Можете обратиться к провизору, чтобы узнать, на что действует скидка. Акционные товары в торговом зале выделены специальными знаками.

Чтобы быстро и удобно сделать покупки, можно оформить заказ** по телефону аптечной справки: 5900. Сервис также предполагает возможность получить общую информацию о товаре или оставить предложение. Покупатель может сам выбрать адрес аптеки, в которой ему удобно забрать заказ. Вносить предоплату не надо – рассчитаться за покупки можно только в торговом зале.

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Зарегистрируйтесь в программе лояльности "Лайк" от "Аптека АНЦ", "Аптека Копейка" и "Аптека Шар@", чтобы получить 1% от стоимости товаров бонусами на специальный счет. Извлекайте больше преимуществ от аптечных покупок. Оставьте провизору свой номер телефона во время оплаты товаров, чтобы зарегистрироваться в программе "Лайк".

Напоминаем, акция "Від гвинта" действует с 1 сентября по 15 октября 2020 года. За эти полтора месяца можно приобрести аптечные товары со скидками до 40%. Акция включает товары для детей и взрослых. Кроме медикаментов, со скидкой также можно приобрести витамины, средства гигиены и детское питание.

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*Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношении к предыдущей цене реализации, ассортименте продукции, на который предоставляются скидки, а также проценте скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой имеется в виду снижение обычной цены реализации на акционный товар до 40%.

**Имеется в виду предварительный заказ, покупка осуществляется в местах продажи.

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