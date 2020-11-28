Арахамия назвал "идеальную" дату введения локдауна

Дата введения локдауна зависит от состояния медицинской системы Украины – насколько она будет готова к увеличению количества новых случаев COVID-19.

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Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, в медсистеме "коллапса еще нет, но предколлапсовое состояние уже есть". И по опыту других стран, которые ужесточают карантин, Украина также движется к критической нагрузке на медиков. Поэтому избежать локдауна вряд ли удастся.

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"Нужно постараться дотянуть до новогодних праздников, когда 90% предприятий и так не работают. И тогда, если сделать полный локдаун, потери в это время для экономики будут минимальными. Пострадает, естественно, больше всех, сфера обслуживания и развлечений. Но промышленные предприятия пострадают в меньшей степени", – отметил Арахамия.

На уточняющий вопрос о датах, которые он считает самыми приемлемыми, депутат назвал 25-26 декабря, но может придется вводить ограничения и раньше.

"Но еще целый месяц. Если прогрессия будет сохраняться, то локдаун нужно будет делать раньше. Дотянуть до новогодних праздников было бы идеально", – отметил глава фракции.

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Напомним, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко не исключает, что после завершения карантина выходного дня власти откажутся от введения полного локдауна в Украине.

Ранее в Украине ввели карантин выходного дня, а всю страну перевели в "оранжевую зону". В правительстве говорят, что это необходимо для того, чтобы разорвать цепочку заболеваемости и к началу декабря выйти на плато по количеству заболевших. При этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабмин готовится к возможному локдауну на новогодние праздники. А глава Минздрава Максим Степанов назвал условие для введения локдауна.

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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