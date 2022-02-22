Арахамия назвал условие для введения военного положения в Украине

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Власти Украины намерены вводить военное положение в стране лишь в случае открытого вторжения войск России.

Об этом сообщил журналистам 22 февраля глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Арахамия сообщил, что на заседании президента Владимира Зеленского с представителями силовых структур и лидерами всех фракций "были разные идеи относительно потенциального введения военного положения".

"Все говорили, что нужно быть готовыми, но вводить военное положение не будут до тех пор, если, не дай Бог, не начнется открытая агрессия", – заявил нардеп.

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