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Арахамия обвинил премьера Грузии в распространении фейков

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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22 июня, 21:36
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В Тбилиси нашли главного виновного в том, что им не дали кандидатство
Арахамия сообщил, что ждать олигархическим марионеткам / Коллаж "Сегодня"
Арахамия сообщил, что ждать олигархическим марионеткам / Коллаж "Сегодня"

Тбилиси ищет виновных в том, что Грузии отказано в получении статуса кандидата в члены ЕС вместе с Украиной и Молдовой. Там считают, что виноват глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, а не пробуксовка демократических реформ, что и было прописано в рекомендации еврокомиссии от 17 июня. Обвинения в адрес Арахамии поступили от премьер-министра Ираклия Гарибашвили, который тут же получил ответ и обвинение в распространении фейков.

Об этом говорится в видеоролике, который разместил Арахамия на своих страницах в соцсетях.

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"Совершенно недавно на заседании ПАСЕ он (премьер-министр Грузии Гарибашвили. – Ред.). заявил, что Арахамия ездил в Европу и в США, и отговаривал брать Грузию в члены Евросоюза. В кандидаты, точнее. Во-первых, в Европе Арахамия не был. В США Арахамия конкретно занимался тем, что обосновывал концепцию, что господин Иванишвили является олигархом пророссийского клана, который имеет марионеточное правительство, по сути подставляет обычный грузинский народ, который хочет в Европу", – сказал политик.

Арахамия также сообщил, что Украина будет поддерживать стремление грузинского народа к членству в ЕС.

"Мы, как власть Украины будем помогать максимально Грузии становиться членом ЕС. И не обращайте внимание на откровенные вбросы и фейки грузинского правительства, в частности, премьер-министра, который распространяет фейки по заказу одного олигарха. Поэтому, грузины, держитесь. Нас ждет совместное светлое будущее в Европе!" – заверил Арахамия.

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Грузинская история

В начале июня Гарибашвили заявил, что если кому и полагается статус кандидата в Европейский Союз, то сначала Грузии, а затем уже Украине и Молдове.

"Когда говорят, что Украина в состоянии войны и из-за этого ей должен быть предоставлен, прошу прощения, если присвоение статуса определяется войной, мы не хотим войны, друзья, мы требуем заслуженного статуса, который грузинский народ заслужил своей 30-летней борьбой на пути строительства демократии и на пути реформ, осуществленных за последние 9 лет. Мы просим только этого, я сказал это публично, и в Давосе, и в Братиславе, и в Брюсселе, мы не просим ничего особенного и незаслуженного, мы просим заслуженного статуса", – цитировали тогда СМИ Гарибашвили.

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И быстро получил ответ от советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Никто не записывается в очередь на смерть от российских ракет, Гарибашвили. Украина платит ужасную цену за выбор быть европейской демократией. ЕС платит большую цену, чтобы защитить западную цивилизацию. Ибо ценности важнее выгоды. А что важнее для вас? Номер очереди кандидатов?" - написал тогда Подоляк в Twitter.

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