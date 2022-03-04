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Арахамия рассказал, что делать украинским защитникам с вражеской техникой и вооружением

Анна Ткаченко Анна Ткаченко Ведущий редактор Власть Сегодня
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4 марта, 13:25
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Глава монобольшинства в парламенте призвал бить оккупантов их же оружием
Арахамия рассказал, что делать с вражеской техникой / Коллаж "Сегодня"
Арахамия рассказал, что делать с вражеской техникой / Коллаж "Сегодня"

Военным ВСУ разрешили использовать трофейную технику и вооружение для отпора оккупанта. Об этом написал на своей странице в Facebook глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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"В этом вопросе наше государство занимает однозначную позицию: техника и оружие, добытые в бою, или брошенные агрессором, на период военного положения могут использоваться и должны привлекаться нашими силами обороны для защиты нашей территории и граждан", — заявил Арахамия.

По словам политика, после победы Украины в войне, вся вражеская техника и вооружение будут соответствующим образом учтены и легализованы.

Политик также выступает в качестве представителя украинской делегации в переговорах между Украиной и Россией.

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Вызвал огонь на себя. Военный пилот-ас, полковник Александр Оксанченко – Герой Украины (посмертно). Погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию, чем спас десятки своих учеников – молодых летчиков.

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Бригадный генерал Красильников, командир оперативно-тактической группировки «Північ». Вместе со своими бойцами двое суток отбивался от непрерывного штурма, спас людей и технику и не пустил врага в Харьков из Луганской области. За что получил звание Герой Украины.
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