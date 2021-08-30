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Арест членов Нацкорпуса: Кухарчук порезал себе вены под отделением полиции (фото, видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
30 августа, 10:40
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Двоих жителей Черкасской области задержали по подозрению в хулиганских действиях на акции под Офисом президента 14 августа
Один из подозреваемых в деле порезал себе вены. Фото: коллаж "Сегодня"
Один из подозреваемых в деле порезал себе вены. Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня около отделения столичной полиции, где проходит допрос по делу хулиганских действий на акции под Офисом президента 14 августа, Дмитрий Кухарчук порезал себе вены. Как сообщает корреспондент "Сегодня", ему вызвали "скорую" помощь.

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Под отделением полиции, собрался митинг в поддержку членов Нацкорпуса.

Возле здания собралась поддержка членов Нацкорпуса. Фото: "Сегодня"
Возле здания собралась поддержка членов Нацкорпуса. Фото: "Сегодня"

Все проходило довольно спокойно, пока Дмитрий Кухарчук во время брифинга не "вскрылся".

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Отметим, сегодня в 14:00 в Печерском районном суде изберут меру пресечения Кухарчуку и Довбышу.

Потерпевший Закревский подал заявление о ожоге глаз, хотя Кухарчуку на допросе предъявили нанесение ударов ногами.

Что было

Ранее в Нацполиции сообщили, что двое жителей Черкасской области задержали по подозрению в хулиганских действиях на акции под Офисом президента 14 августа, а суд якобы назначил им "меру пресечения в виде содержания под стражей" – Дмитрия Кухарчука и Олега Довбуша.

Позже оказалось, что "арестованным" ветеранам только вручили подозрения и назначили допрос на 30 августа в Киеве.

Также глава МВД Украины Денис Монастырский поблагодарил правоохранителей и медиков, которые обеспечивали правопорядок и оказывали помощь во время акции протеста "Нацкорпуса" у ОПУ, и заявил, что всех виновных в насилии накажут.

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