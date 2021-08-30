Арест членов Нацкорпуса: избирают меру пресечения – что происходит под судом (видео)

Ситуация под судом, где вскоре должны избрать меру пресечения ветеранам АТО Дмитрию Кухарчуку и Олегу Довбышу, спокойная. Как сообщает корреспондент "Сегодня", под зданием суда собрались активисты "Нацкорпуса".
Также на месте – бойцы Национальной гвардии.
Возле суда собралась поддержка членов "Нацкорпуса", играет музыка, люди стоят группами и разговаривают.
Напомним, что ранее во время брифинга Дмитрий Кухарчук в знак протеста порезал себе руку.
Что было
Ранее в Нацполиции сообщили, что двоих жителей Черкасской области задержали по подозрению в хулиганских действиях на акции под Офисом президента 14 августа, а суд якобы назначил им "меру пресечения в виде содержания под стражей" – Дмитрия Кухарчука и Олега Довбыша.
Позже оказалось, что "арестованным" ветеранам только вручили подозрения и назначили допрос на 30 августа в Киеве.
Также глава МВД Украины Денис Монастырский поблагодарил правоохранителей и медиков, которые обеспечивали правопорядок и оказывали помощь во время акции протеста "Нацкорпуса" у ОПУ, и заявил, что всех виновных в насилии накажут.
Ранее мы писали:
- основатель полка "Азов", бывший нардеп и лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий считает, что для демократической страны уличные протесты и акции – нормальное явление;
- почему началась атака на "Нацкорпус " и причем здесь Аваков.