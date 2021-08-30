Арест членов Нацкорпуса: избирают меру пресечения – что происходит под судом (видео)

Двоих жителей Черкасской области задержали по подозрению в хулиганских действиях на акции под Офисом президента 14 августа

Под судом собралось достаточное количество людей. Фото: коллаж "Сегодня"

Ситуация под судом, где вскоре должны избрать меру пресечения ветеранам АТО Дмитрию Кухарчуку и Олегу Довбышу, спокойная. Как сообщает корреспондент "Сегодня", под зданием суда собрались активисты "Нацкорпуса".

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Также на месте – бойцы Национальной гвардии.

Возле суда собралась поддержка членов "Нацкорпуса", играет музыка, люди стоят группами и разговаривают.

Напомним, что ранее во время брифинга Дмитрий Кухарчук в знак протеста порезал себе руку.

Что было

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Ранее в Нацполиции сообщили, что двоих жителей Черкасской области задержали по подозрению в хулиганских действиях на акции под Офисом президента 14 августа, а суд якобы назначил им "меру пресечения в виде содержания под стражей" – Дмитрия Кухарчука и Олега Довбыша.

Позже оказалось, что "арестованным" ветеранам только вручили подозрения и назначили допрос на 30 августа в Киеве.

Также глава МВД Украины Денис Монастырский поблагодарил правоохранителей и медиков, которые обеспечивали правопорядок и оказывали помощь во время акции протеста "Нацкорпуса" у ОПУ, и заявил, что всех виновных в насилии накажут.

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