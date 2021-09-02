Арест Медведчука и реакция Пескова на визит Зеленского в США – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

Сайт "Сегодня" собрал самые обсуждаемые новости четверга, 2 сентября.
Мера для Медведчука
Весьма активно пользователи соцсетей наблюдали за очередным заседанием суда по продлению меры пресечения депутату Верховной Рады Украины из фракции "Оппозиционная платформа – За життя" Виктору Медведчуку.
Суд, заседание которого "Сегодня" транслировал в прямом эфире, продлил нардепу круглосуточный домашний арест сроком на два месяца – до 31 октября.
Американский визит
Визит президента Украины Владимира Зеленского в США будоражит не только Россию, украинских экспертов, но и обычных пользователей соцсетей. Украинцы активно обсуждают результаты этого визита, как обычно, критикуя все, включая, кто как сидел на стуле во время встречи лидеров в Белом доме на камеры.
Мысли Пескова
Комментарии пресс-секретаря российского президента Владимира Путина Дмитрия Пескова по поводу американского визита Владимира Зеленского также вызвали активное обсуждение.
"Та я думаю)) С одной стороны у России – Китай, с другой – талибы на американских вертолетах, а тут еще и Украине джавелинов подвезли. Я б тоже занервничала))", – написала, например, в Фейсбуке Людмила Рыженкова.
"Да вы, пацаны, не бойтесь. Мы еще 2 или 3 базы США построим и будет мир и дружба", – написал пользователь Ник.
Грузовик в фонтане
Ну, и конечно, мало кого оставило равнодушным ДТП в фонтане в Киеве на только отремонтированной площади возле станции метро "Арсенальная".
- "Не, ну это полный абзац… А давайте теперь по всем пешеходным зонам проедемся на грузовике, да и обгадим всё лихими постами, как всё некачественно и бездумно спланировано… НЕЛЬЗЯ транспорту ездить по пешеходным зонам. Это происшествие, как по мне, вообще похоже на диверсию", – написал пользователь Сергей Гольдрин.
- "Человек привез воду, ему надо разгрузиться, а воду тяжело таскать. В чем он виноват, что он решил подъехать поближе?! Откуда тут видно, что это фонтан?! Где ограждение, или какие-то знаки, табличка с информацией?! Я тоже не вижу, что это фонтан, таких фонтанов не бывает", – написала Ольга Даненко.