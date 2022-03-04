Арестован украинофоб Никита Михалков. Пока заочно

И без западных санкций для режиссера вмиг закрылись все цивилизованные страны

Иногда приходится и за слова отвечать / Коллаж "Сегодня"

Славящийся своей нелюбовью ко всему украинскому советский и российский режиссер, а также актер Никита Сергеевич Михалков получил 4 марта от украинского суда постановление об аресте. Пока заочно, но все в этом деле только начинается.

Об этом сообщила на своей странице в заблокированном в России Фейсбуке Ирина Венедиктова.

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Что предъявили

"Официально информирую вас о том, что украинский независимый, суверенный, справедливый суд разрешил украинским прокурорам вас задержать с целью доставки в украинский суд для избрания меры пресечения, как подозреваемому", – написала украинский генпрокурор.

Она отметила, что сегодняшнее положение Михалкова – не последнего человека в иерархии власти РФ – обязывает его рьяно поддерживать и пропагандировать войну. "Во всяком случае, так это видим мы здесь в Украине. На этом иллюстрация заканчивается", – отметила Венедиктова.

Генпрокурор добавила, что вместе с судебным решением запустилась процедура объявления режиссера в международный розыск.

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"Прочитав абзац выше, вы все-таки в какую-то минуту задумаетесь над тем, а надо ли все-таки получить консультации у профессиональных юристов. Вы человек состоятельный и наймёте хороших и опытных юристов. Уверена, вашему удивлению не будет предела, когда поймёте, что риски материальны, и вы действительно можете быть задержаны при пересечении границы практически любого цивилизованного государства. Кстати, рекомендую прояснить эту процедуру у тех юристов, которых вы попросите проанализировать ваш кейс", – дала дельный совет Венедиктова.

Михалков обвиняется по статье "Финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины".

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