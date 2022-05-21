Арестованные активы РФ должны перейти Украине – Арсений Яценюк объяснил, в чем выгода политиков

Россия должна понести финансово-правовую ответственность за войну в Украине, заявил экс-премьер

1 триллион долларов арестованных активов РФ должны принадлежать Украине, заявил Арсений Яценюк / Фото: Коллаж: Сегодня

Сейчас в мире арестованы 1 триллион долларов российских активов. Эти средства должны быть переданы на восстановление Украины и компенсацию убытков, которые Украина уже понесла и несет от российской агрессии.

Об этом заявил глава Киевского форума безопасности, премьер-министр 2014-2016 годов Арсений Яценюк в эфире канала "Украина 24".

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Арсений Яценюк отметил важность финансово-правовой ответственности РФ за войну, развязанную против Украины. Он напомнил, что Соединенные Штаты, страны – члены Европейского Союза, Великобритания и Группа семи приняли решение об аресте российских активов. Это касается около 300 миллиардов долларов центрального банка России, а также активов государственных компаний и российских олигархов. Сейчас, по словам Яценюка, общий объем таких арестованных активов составляет 1 триллион долларов.

"Но нужно не просто, чтобы их арестовали. Этот 1 триллион долларов принадлежит Украине. Их нужно конфисковать", – подчеркнул он.

Россия ведет полномасштабную войну против независимой страны, ее военные преступления в Украине необходимо расследовать и виновные должны быть привлечены к ответственности. В то же время за разрушение украинской экономики Россия должна понести финансовую ответственность, отмечает экс-премьер:

"Представьте себе, Путин начал войну, уничтожает Украину, мы теряем самое ценное – человеческие жизни, наших людей, нашу экономику, наш потенциал. А он думает, что за это не заплатит".

По мнению Арсения Яценюка, чтобы принять решение о конфискации российских активов, страны, которые их арестовали, должны внести изменения в свое национальное законодательство.

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