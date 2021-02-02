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Арестович объяснил, почему Украина не заявляет о срыве перемирия на Донбассе

2 февраля, 17:19

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Советник Ермака отметил, что есть дни, когда боевики молчат и нет ни одного выстрела

На Донбассе боевики продолжают стрелять, ВСУ несут потери, однако украинское военно-политическое руководство не считает это срывом перемирия. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович объяснил, что на фронте режим тишины не сорван, а лишь периодически нарушается.

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Об этом он рассказал Радио Свобода.

По его словам, сейчас на передовой бывают дни, когда не стреляют вообще ни разу, а бывает, когда стреляют и даже наносят урон украинской армии.

"Для того, чтобы заявить, что режим прекращения огня сорван, нужно, мне кажется, чтобы стороны вернулись к ведению боевых действий на не менее, чем две недели, и (тогда) можно было бы констатировать, что все международные механизмы по возврату сторон к соблюдению режима не подействовали. Вот тогда лидеры "Нормандской четверки" констатируют, что режим сорван. А сейчас мы можем говорить о нарушении режима в большей или меньшей степени", – объяснил Арестович.

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Напомним, что нынешнее перемирие на Донбассе действует с 27 июля. За это время противник неоднократно обстреливал позиции ВСУ со всего пехотного вооружения, а также применял артиллерию и минометы. При этом президент Владимир Зеленский считает это перемирие одним из главных достижений 2020 года, отметив, что стало намного меньше гибнуть украинцев.

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Тем временем на Донбассе продолжаются атаки боевиков. Сегодня снайпер оккупантов убил бойца ВСУ.

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Донбасс перемирие режим тишины Алексей Арестович

Источник: Сегодня

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