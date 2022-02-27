Арестович: Оккупанты выдохлись и перешли в тактическое отступление

Российские войска не смогли взять Киев, потерпели ряд поражений и понесли огромные потери. Это вынудило оккупантов пойти в тактическое отступление. Об этом заявил на брифинге советник главы ОПУ Алексей Арестович.
По его словам, войска противника на Киевском направлении получили такой отпор и такие потери, что вынуждены были отойти и занять оборону на рубежах 15-20-40 км от столицы, чтобы наша артиллерия на достала.
"Это означает, что они перешли к тактическому отступлению, по крайней мере на отдельных участках (фронта), что не может нас не радовать. Вообще общая обстановка показывает, что противник выдохся и последние силы, боеспособные части кинул на Киев, чтобы взять хотя бы пригород и заявить о какой-то победе. Это тактическое отступление показывает, что этот их план провалился", – сказал Арестович.
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