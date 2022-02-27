Арестович: Оккупанты выдохлись и перешли в тактическое отступление

Планы агрессора с треском провалились, бросают в бой последние силы

Российская армия облажалась. Коллаж "Сегодня"

Российские войска не смогли взять Киев, потерпели ряд поражений и понесли огромные потери. Это вынудило оккупантов пойти в тактическое отступление. Об этом заявил на брифинге советник главы ОПУ Алексей Арестович.

По его словам, войска противника на Киевском направлении получили такой отпор и такие потери, что вынуждены были отойти и занять оборону на рубежах 15-20-40 км от столицы, чтобы наша артиллерия на достала.

"Это означает, что они перешли к тактическому отступлению, по крайней мере на отдельных участках (фронта), что не может нас не радовать. Вообще общая обстановка показывает, что противник выдохся и последние силы, боеспособные части кинул на Киев, чтобы взять хотя бы пригород и заявить о какой-то победе. Это тактическое отступление показывает, что этот их план провалился", – сказал Арестович.

Ожесточенные бои за Украину

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что враг снизил темпы наступления, но продолжает попытки закрепиться на некоторых направлениях. Российские военные деморализованы, есть факты дезертирства и отказа воевать.

А вот ночь выдалась для Харькова и Киева тяжелой. Харьков подвергся сильным обстрелам, загорелся газопровод. А под Киевом оккупанты ударили крылатыми и баллистическими ракетами по Василькову, где подорвали нефтебазу.

В Полтавской области украинские военные вместе с теробороной уничтожили 200 единиц техники РФ.

В Минобороны озвучили потери РФ с начала масштабного вторжения. Украинские военные и территориальная оборона настреляли больше четырех тысяч оккупантов.

В Черниговской области украинские военные разбили танковую роту РФ. Уничтожен и весь личный состав подразделения.

После постоянных неудач и огромных потерь агрессор решил воспользоваться своей любимой тактикой – прикрыться детьми и женщинами, чтобы беспрепятственно на танках войти в Киев.