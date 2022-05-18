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Арестович показал, как управляет танком тигровой расцветки

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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18 мая, 20:49
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Внештатный советник главы Офиса президента решил показать, что он "не боится" и "не отсиживается"
Алексей Арестович проехался на танке. Фото: коллаж "Сегодня"
Алексей Арестович проехался на танке. Фото: коллаж "Сегодня"

Внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович поделился забавным видео, на котором показал, как управляет танком. Техника была тигрового цвета. В танке также находился ребенок в каске.

Соответствующий ролик Арестович разместил в своем Telegram-канале.

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"Некоторые утверждают, что мы боимся и отсиживаемся. Так вот – это не так! 34-й выход. Заходим с фланга", – подписал видео советник главы ОП.

Арестович мыл авто на заправке и сказал, что его "выгнали из ОП"

Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович выпустил видео, в котором заявил, что его выгнали из ОПУ и теперь он работает на заправке. Как пишет Арестович в Facebook, "на лунное затмение я, наконец, нашел место в жизни".

"Теперь, когда меня выгнали из Офиса президента, я устроился на заправку. И считаю себя счастливым человеком, потому что в это время далеко не каждый может найти работу", – сказал он.

Отметим, что данное заявление Арестовича, скорее всего, является шуткой. Официально информация относительно его увольнения никем не подтверждается.

Арестович снял видео на заправке ОККО – там может заправиться только спецтранспорт или водители с талонами. Видно, что на заправке нет очереди.

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Тем временем по всей Украине водители простаивают часы в очередях, надеясь залить в бак хотя бы 10 литров.

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