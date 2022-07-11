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Арестович рассказал, как для врага закончилась 26 серия "Чернобаевки"

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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11 июля, 08:49
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Оккупанты продолжают нести потери
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, как для российских оккупантов закончилась 26-я серия сериала "Чернобаевка".

Об этом он написал на своем канале в Telegram.

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"26-я Чернобаевка — это еще плюс 12 старших российских офицеров (генералы/полковники), добавленных к тем десяти, что погибли и ранены чуть севернее, в Новой Каховке, командный пункт, склад боеприпасов, несколько десятков единиц техники. Ниже — фото работы нового секретного оружия Украины, поставленного по ленд-лизу в единственном экземпляре. Любое совпадение — случайное", — написал Арестович.

Арестович резко ответил Путину по поводу заявления о войне в Украине

Заявление президента России Владимира Путина о том, что армия РФ "серьезно пока ничего не начинала" в Украине, рассчитана на внутреннюю аудиторию. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Очевидно, провели какие-то замеры, посмотрели и на более кричащие запросы общества попытались ответить. У меня один ответ на это все: не начинали, а уже кончаете вот это все. Всем этим потугам осталось очень недолго. Месяц-полтора, и, я думаю, они заглохнут потихоньку в попытках наступать", — сказал Арестович.

Он добавил, что Путин "старается делать хорошую мину при очень плохой игре". Он предположил, что российский лидер в курсе неудач российской армии в Украине.

"Только дурак может думать, что все идет благополучно", – добавил советник главы Офиса президента.

Ранее Арестович рассказывал, какую цену заплатили оккупанты за захват Луганской области. Также советник главы Офиса президента назвал самый большой и последний успех РФ на войне в Украине.

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