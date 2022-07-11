Арестович рассказал, как для врага закончилась 26 серия "Чернобаевки"

Оккупанты продолжают нести потери

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, как для российских оккупантов закончилась 26-я серия сериала "Чернобаевка".

Об этом он написал на своем канале в Telegram.

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"26-я Чернобаевка — это еще плюс 12 старших российских офицеров (генералы/полковники), добавленных к тем десяти, что погибли и ранены чуть севернее, в Новой Каховке, командный пункт, склад боеприпасов, несколько десятков единиц техники. Ниже — фото работы нового секретного оружия Украины, поставленного по ленд-лизу в единственном экземпляре. Любое совпадение — случайное", — написал Арестович.

Арестович резко ответил Путину по поводу заявления о войне в Украине

Заявление президента России Владимира Путина о том, что армия РФ "серьезно пока ничего не начинала" в Украине, рассчитана на внутреннюю аудиторию. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Очевидно, провели какие-то замеры, посмотрели и на более кричащие запросы общества попытались ответить. У меня один ответ на это все: не начинали, а уже кончаете вот это все. Всем этим потугам осталось очень недолго. Месяц-полтора, и, я думаю, они заглохнут потихоньку в попытках наступать", — сказал Арестович.

Он добавил, что Путин "старается делать хорошую мину при очень плохой игре". Он предположил, что российский лидер в курсе неудач российской армии в Украине.

"Только дурак может думать, что все идет благополучно", – добавил советник главы Офиса президента.

Ранее Арестович рассказывал, какую цену заплатили оккупанты за захват Луганской области. Также советник главы Офиса президента назвал самый большой и последний успех РФ на войне в Украине.