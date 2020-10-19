Арктический воздух несет нам заморозки: где будет холодней всего и когда потеплеет

Несмотря на холодную погоду, антициклон вытеснит дожди из Украины

Сухая погода в Украине сохранится и завтра, однако во вторник ожидается холодная погода. Ночью местами заморозки. При этом потепления стоит ждать с 22 числа.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, Украина во вторник попадет под влияние мощного западного антициклона, который принесет нам сухую погоду. Разве что на севере Украины есть вероятность локальных небольших дождей. Также она предупредила водителей о туманах.

"Холодная воздушная масса арктического происхождения напомнит коммунальщикам, что надо быстрее проверять состояние теплосетей – ближайшей ночью ожидается 1-6 градусов тепла, местами заморозки. Завтра днем ​​в большинстве областей ожидается 8-13 градусов, на юге 12-16 градусов. Ветер будет с северо-запада на Киевщине, Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Луганщине – порывистый, некомфортный", – написала Диденко.

В Киеве 20 октября существенные осадки вряд ли стоит ожидать, а вот ветер будет порывистым, чем еще больше усилит ощущение холода. Ближайшей ночью в Киеве ожидается 3-6 градусов, в окрестностях заморозки. А днем ​​всего 9-10 градусов тепла.

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Синоптик добавила, что потеплеет немного с 22-23 октября – до 14-19 градусов.

Как сообщали новости "Сегодня", 17 октября в Украине прошли сильные дожди, местами непогода натворила беды. Так, например, Киев серьезно подтопило, в Кропивницком сносило крыши, а в Николаевской области пострадали жилые дома, школы и детсад.

Ураган в Кропивницком

В свою очередь спасатели показывали последствия непогоды в Кировоградской области. Дошло до того, что в Кропивницком пришлось развернуть мобильный пункт обогрева и полевую кухню.

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